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Laura Prgomet, učesnica "Elite 10", za kratko vreme uspela je da privuče ogromnu pažnju javnosti, a kako dani u rijalitiju odmiču, sve više detalja iz njenog života isplivava na površinu.

Ipak, odluka da se useli u belu kuću, kako sad otkriva njen dugogodišnji najbolji prijatelj Neven Ciganović, imala je i jednu ozbiljnu posledicu - Laura je ostala bez čoveka s kojim je godinama bila nerazdvojna.

"Ološ, Filip Car je uzeo velike pare da ona uđe"

Ciganović za Kurir bez dlake na jeziku priznaje da nije mogao da podrži njenu odluku da život nastavi u rijalitiju, iako je i sam bio učesnik "Velikog brata" i "Parova".

Foto: Printscreen/Happy

- Nažalost, ja sam joj bio jedini prijatelj. I kad nisam podržao njen ulazak, prekinuli smo kontakt. Obratite se onom ološu Filipu Caru, jer je on uzeo velike pare da ona uđe tamo. Laura je vrlo dobra cura, inteligentna i s puno potencijala, ali, nažalost, pojele su je frustracije i želja za uspehom preko noći - rekao je Ciganović za Kurir.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

Odmah privukla pažnju

Laura je i pre ulaska u "Elitu 10" bila jedna od osoba o kojima se ovog leta mnogo pričalo. Njeno ime povezivalo se s Darkom Lazićem, zbog čega ju je ostavio advokat koji ju je finansirao, o čemu smo već pisali, sa skandalom u restoranu u Hrvatskoj, koji je demolirala, pa je zbog toga uhapšena. Čim je ušla u "Elitu 10", isplivale su informacije i o odnosu sa Stanislavom Krofakom, dok se u celoj priči pominjao i Filip Car, a pažnju javnosti privukla je i činjenica da je ona pokazala interesovanje za Stefana Karića.

Laura je tako već tada postala predmet brojnih komentara i nagađanja, a njen odnos s muškarcima iz rijaliti sveta dodatno je podgrevao interesovanje javnosti. U jednom trenutku u priču se umešao i Janjuš, koji je hvalio njen izgled, što je dodatno doprinelo tome da se njeno ime nađe u centru pažnje.

Međutim, sad je upravo Ciganovićeva izjava otvorila potpuno novu stranu Laurine priče. On tvrdi da problem nije u tome kakva je ona osoba, već u odluci da svoj život i potencijal uloži u rijaliti format.

Ciganović je, po svemu sudeći, smatrao da Laura može mnogo više i da joj "Elita" nije bila potrebna da bi postala poznata. Njegove reči o "uspehu preko noći" posebno su zanimljive jer dolaze od čoveka koji je, kako kaže, godinama poznaje i tvrdi da je video i njene dobre i loše strane.

S druge strane, Laura je svojim ulaskom pokazala da nema nameru da se povuče pred pažnjom javnosti. Naprotiv, već na samom početku "Elite 10" našla se među najzapaženijim učesnicima, a njena prošlost tek počinje da se raspliće.