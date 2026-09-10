"DEDA I UNUK" Ćerka Džeja Ramadanovskog podelila uspomene sa pokojnim pevačem: Srećni dani
- Marija Ramadanovski podelila je fotografiju iz 2018. na kojoj se Džej ljulja sa unukom u parku, uz opis 'deda i unuk'.
- Nakon njegove smrti govorila je o uspomenama na oca i istakla da su porodici podršku pružali njegovi prijatelji sa Dorćola.
- Navela je i da se Džej poslednjih godina nije intenzivno družio sa ljudima sa estrade, dok su Boban Rajović i Aca Lukas zvali njenu sestru Anu.
Marija Ramadanovski, ćerka pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog podelila je uspomene koje su ostale nakon njegove smrti. Naime, Marija je objavila fotografiju koja je nastala 2018. godine, a na kojoj se ponosni deka ljulja sa svojim unukom u jednom parku.
On je na fotografiji sa unukom od starije ćerke Ane.
Džej je na pomenutoj fotografiji nasmejan i na ljuljašci se ljuja sa svojim unukom, a njegova ćerka napisala je kratak opis "deda i unuk".
O životu svog oca Džeja, Marija je govorila nakon njegove smrti, otkrivši i ko je sa estrade tada porodici pružio podršku:
- Tata je imao prijatelje na Dorćolu sa kojima je odrastao i ti prijatelji, van estrade, i dalje su uz nas i tako će uvek biti. Zadnjih godina nije se ni sa kim sa estrade družio intenzivno, bar da ja znam. Kroz život je imao dosta njih sa kojima je bio blizak i sarađivao, ali u poslednje vreme ga niko nije zvao niti su se viđali - rekla je Marija u jednom intervjuu pa dodala:
- Mene niko nije zvao jer se ja ne družim sa poznatima, njihovom decom, nisam deo estrade. Prosto, nemamo kontakt. Boban Rajović, Aca Lukas, zvali su sestru Anu. Oni su u poslednje vreme bili prisutni u njegovom životu. I ne očekujem da zove pola estrade. Većinu i ne poznajem - objasnila je Marija
Kurir.rs