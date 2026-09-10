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Marija Ramadanovski, ćerka pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog podelila je uspomene koje su ostale nakon njegove smrti. Naime, Marija je objavila fotografiju koja je nastala 2018. godine, a na kojoj se ponosni deka ljulja sa svojim unukom u jednom parku.

On je na fotografiji sa unukom od starije ćerke Ane.

Džej je na pomenutoj fotografiji nasmejan i na ljuljašci se ljuja sa svojim unukom, a njegova ćerka napisala je kratak opis "deda i unuk".

Foto: Printscrean

O životu svog oca Džeja, Marija je govorila nakon njegove smrti, otkrivši i ko je sa estrade tada porodici pružio podršku:

- Tata je imao prijatelje na Dorćolu sa kojima je odrastao i ti prijatelji, van estrade, i dalje su uz nas i tako će uvek biti. Zadnjih godina nije se ni sa kim sa estrade družio intenzivno, bar da ja znam. Kroz život je imao dosta njih sa kojima je bio blizak i sarađivao, ali u poslednje vreme ga niko nije zvao niti su se viđali - rekla je Marija u jednom intervjuu pa dodala:

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- Mene niko nije zvao jer se ja ne družim sa poznatima, njihovom decom, nisam deo estrade. Prosto, nemamo kontakt. Boban Rajović, Aca Lukas, zvali su sestru Anu. Oni su u poslednje vreme bili prisutni u njegovom životu. I ne očekujem da zove pola estrade. Većinu i ne poznajem - objasnila je Marija