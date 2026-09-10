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Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, stradao je pre šest meseci, 11. marta, u teškoj saobraćajnoj nesreći i iza sebe ostavio neutešnu porodicu i prijatelje.

Branka Lazić, inače majka pevača Darka i pokojnog Dragana, nedavno je govorila o gubitku, a sada se oglasio njen partner Dragan Paunović.

Naime, Brankin partner je na svom profilu na Instagramu poslao emotivnu poruku i podelio sećanje na pokojnog Dragana Lazića, podelivši zajednički snimak iz jednog njihovog izlaska.

Foto: Printscreen Instagram

- Šest meseci tišine, ali tvoj glas i tvoj veseli duh i dalje odzvanjaju. Živiš kroz nas, svakog dana - napisao je on u objavi uz emotikone slomljenog srca.

Darko Lazić o kobnom danu

Inače, pevač Darko Lazić, se nakon nesreće sa tugom prisetio poslednjih trenutaka koje je proveo sa voljenim bratom pre stravične nesreće.

"Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non-stop ljubio. Rekao mi je: 'brate, volim što se ovako družimo'. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica," izustio je Darko.

Kako je pevač objasnio, on je prvi otišao, dok je Dragan krenuo kasnije sa njihovim drugarima. Kada je video da ih nema, postalo mu je čudno, a onda je usledio poziv koji mu je zauvek promenio život. "Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo... Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući," rekao je Darko prisećajući se najtežeg trenutka.

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta Foto: Printscreen, Prinscreen/Instagram

Podsetimo, do kobne saobraćajne nesreće došlo je kada je motocikl kojim je upravljao Dragan udario u zadnji desni deo automobila čiji je vozač V. K. (62) započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu. Iako je hitno prevezen u Opštu bolnicu u Šapcu, Dragan je usled teških povreda preminuo uprkos svim naporima lekara. Vozač automobila zadobio je lakše telesne povrede.

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