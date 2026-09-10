Slušaj vest

Žika Jakšić spreman je za početak nove sezone emisije „Nikad nije kasno“, koja već godinama pruža priliku pevačima da ostvare snove za koje su možda mislili da su zakasnili.

Pred publikom je sada 12. sezona popularnog muzičkog takmičenja, a Žika se našalio da je emisija praktično ušla u tinejdžerske godine.

Ipak, „Nikad nije kasno“ odavno nije samo takmičenje u kojem do izražaja dolaze pevačke sposobnosti kandidata. Kroz emisiju su ispričane brojne teške i emotivne životne priče, a produkcija je neretko kandidatima pružala konkretnu pomoć i podršku onda kada im je bila najpotrebnija.

Evo kako je izgledao kada je stigao na snimanje:

00:21 Žika Jakšić spreman je za početak nove sezone emisije „Nikad nije kasno" Izvor: Kurir

Spreman za sve što sledi

Jakšić je letnje mesece iskoristio za odmor, napunio je baterije, a sada se, kako kaže, potpuno spreman vraća obavezama i novoj sezoni.

Govorio je i o svom zdravstvenom stanju i otkrio da se oseća dobro i da redovno odlazi na lekarske kontrole. Jedino je, uz osmeh, priznao da nije baš toliko disciplinovan kada je reč o fizikalnoj terapiji – kod fizioterapeuta ne ide jer ga, kako kaže, jednostavno mrzi.

Sa novom energijom i kandidatima koji tek treba da ispričaju svoje priče, Žika ulazi u još jednu sezonu emisije koja je pokazala da za muziku, ali ni za novi početak, zaista nikad nije kasno.

1/4 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Kurir

Podsetimo, Jakšić je sredinom prošle godine pretrpeo moždani udar, a nedavno je zbog još jednog zdavstvenog problema, doduše, mnogo lakšeg završio u operacionoj sali.

- Moram vam reći da sam izvršio operaciju je l’ primećujete da ne nosim naočare? Čitam sve na blizinu, vidim na daljinu, to sam uradio pre tri dana. Bio sam u Zagrebu i operisao se. Doktor mi je stavio nove oči (smeh), sve je trajalo deset minuta. Ja sad vidim kao beba, i na blizinu i na daljinu - otkrio je Žika svojevremeno za Alo i dodao:

- Na primer, na blizinu sam imao dioptriju +2.75 i morao sam 15 godina da nosim naočare. Toliko me je to frustriralo, uzmi telefon i stavi naočare, da pročitaš nešto uzmi naočare, nisam mogao tablice da pročitam sa razdaljine od pet metara - zaključio je on nedavno.

BONUS video: