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Dragana Katić spremna je za novu sezonu emisije „Nikad nije kasno“, a letnju pauzu iskoristila je da se odmori i napuni baterije pred povratak u studio.

Bez obzira na to što je publika navikla na muziku, dobru atmosferu i emocije koje ovo takmičenje donosi, Dragana priznaje da iza osmeha pred kamerama neretko ostanu priče koje je prate i nakon što se svetla u studiju ugase.

Foto: Kurir

Neprospavane noći

Kako je otkrila, pojedine životne sudbine kandidata tokom prethodnih sezona toliko su je pogađale da nije uspevala jednostavno da ih ostavi na poslu. Bilo je priča o kojima je razmišljala i po povratku kući, a neke su na nju ostavljale toliko snažan utisak da je zbog njih umela i noćima da ne spava.

1/7 Vidi galeriju Dragana Katić bez šminke Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Upravo te životne ispovesti, pored muzike i talenata koje kandidati pokazuju na sceni, godinama daju posebnu emotivnu težinu emisiji „Nikad nije kasno“.

"Bilo je teško bez Žike"

Podsetimo, tokom finala prošle sezone ovog takmičenja, Dragana Katić se osvrnula na izostanak Žike Jakšića koji je prethodne godine bio odsutan zbog zdravstvenih problema, a tog perioda se setila kao izazovnog.

1/4 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Kurir

- Bilo je teško bez Žike, ne zato što on nije fizički bio prisutan. Bila je velika odgovornost u glavi sam razmišljala da on sedi kod kuće i gleda, pa sam se tu trudila da ne napravimo od toga patetiku, ali da mu damo podršku da se vrati. Znali smo sve ide u dobrom smeru. Mogli smo da izguramo finale. Dolazili su trenuci da sam mislila da promenim profesiju - rekla je Dragana tada okupljenim medijima.

Žika Jakšić spreman za 12. sezonu

Jakšić je, takođe, letnje mesece iskoristio za odmor, napunio je baterije, a sada se, kako kaže, potpuno spreman vraća obavezama i novoj sezoni.

Govorio je i o svom zdravstvenom stanju i otkrio da se oseća dobro i da redovno odlazi na lekarske kontrole. Jedino je, uz osmeh, priznao da nije baš toliko disciplinovan kada je reč o fizikalnoj terapiji – kod fizioterapeuta ne ide jer ga, kako kaže, jednostavno mrzi.

00:21 Žika Jakšić spreman je za početak nove sezone emisije „Nikad nije kasno" Izvor: Kurir

Sa novom energijom i kandidatima koji tek treba da ispričaju svoje priče, Žika ulazi u još jednu sezonu emisije koja je pokazala da za muziku, ali ni za novi početak, zaista nikad nije kasno.

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