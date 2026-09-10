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Saša Milošević Mare pred početak nove sezone emisije „Nikad nije kasno“ govorio je o muzici, saradnjama, ali i privatnom druženju sa Žikom Jakšićem. Kako kaže, kada se kamere ugase, njih dvojica posao uglavnom ostavljaju po strani.

Mare je otkrio da je Žika odličan domaćin, ali i da posete njegovom domu imaju gotovo ustaljen „protokol“.

Foto: Kurir

– Žika je odličan domaćin. Kad god dođem kod njega, dočekaju me kupaći kostim i peškir, pošto ima bazen. Kada se družimo, retko pričamo o poslu – ispričao je Mare.

- Kod Žike je bolje nego u hotelu - dodao je.

Inspiracija za velike hitove

Iako bi mnogi pomislili da inspiracija za velike hitove dolazi u kasnim noćnim satima, kod njega je potpuno suprotno. Kao neko ko godinama stvara muziku, najbolje funkcioniše ujutru, pa su upravo tada nastale i neke od pesama koje je publika zavolela. Retko kad tu inspiraciju "pogura" alkohol.

Umela je čak i melodija neka da ga probudi usred noći, pa tada stvara.

Osvrnuo se i na saradnju sa Aleksandrom Prijović, ne krijući zadovoljstvo rezultatima koje su zajedno postigli.

– Veoma sam zadovoljan saradnjom sa Prijovićkom. Iskreno, drugačije nisam ni očekivao – poručio je Mare.

1/11 Vidi galeriju Aleksandra Prijović u žiži interesovanja Foto: Aleksa Savulov, Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

"Postoje problemi..."

Podsetimo, na finalu prošle sezone popularnog takmičenja, Mare je govorio i o svojevrsnim problemima:

- Na estradi su podjednako zastupljeni i muškarci i žene. Top 10 ako pričamo to je to. Malo je teže je napraviti zvezdu od starijih kandidata, oni već imaju svoje izgrađene stavove, od životnih do muzičkih stilova - rekao je on za domaće medije tada, a potom nastavio.

1/4 Vidi galeriju Saša Milošević Mare, kompozitor i član žirija "Nikad nije kasno", otkrio je da je sa prvom suprugom ostao u korektnim odnosima Foto: Zorana Jevtić, Printskrin / You Tube, Damir Dervišagić

- Slušam ja njih, slušaju i oni mene. Ima kandidata koji su i u poznim godinama napravili ozbiljnija imena, uspela je ova čitava misija. Meni je danas poseban dan, 92 rođendan moje majke. Nadam se da će sve biti u znaku muzike, samo to ima smisla. Ima problema, ljudi su sumnjičavi, da se neko tu muva. Ovde smo da damo ljudima šansu, često se to u to pretvori, meni bude kad čujem takve stvari - objasnio je Mare.

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