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Luksuzna vila i stan u Zemunu su oaza mira pevačici Mariji Melcer koja je prošle godine donela odluku da proširi spisak nepokretnosti koje poseduje.

Svojevremeno je ispričala da je ispod planine Cer kupila celu ulicu, gde je u toku izgradnja njenog privatnog jezera.

Marija se radovima pohvalila i na mrežama, a njene objave naišle su na brojne reakcije na Tiktoku.

- Kupila sam celu ulicu ispod planine Cer i pravim jezero, a šta vi radite ovih dana? - rekla je ranije Marija.

Marija Melcer Foto: Printscreen TikTok

Njena objava izazvala je tada burne reakcije korisnika društvenih mreža, pa su se ispod snimka nizali brojni komentari pratilaca koji su dovodili u pitanje njenu odluku.

Put pun izazova

Iako danas gradi privatno jezero i poseduje vredne nekretnine, put Marije Melcer do uspeha nije bio nimalo lak.

Ranije je otkrila da je sa 17 godina počela da se bavi pevanjem, ali da u početku nije imala podršku porodice, zbog čega je bila primorana da se snalazi i radi različite poslove.

"Svako ko se potrudi, on će napraviti uspeh. Posao je težak, ali se isplati. Mi smo znali da kada snimamo, snimamo po tri dana. Pevanjem sam počela da se bavim sa 17 godina, roditelji nisu time bili oduševljeni, pa sam prestala da bih završila školu. Mada su i oni sami držali kafanu i odatle počinje moja ljubav prema muzici", pričala je Marija jednom prilikom, pa dodala:

1/6 Vidi galeriju Marija Melcer Foto: Printscreen/Instagram

"Upoznala sam kasnije jednog momka. Imali smo butik. Nakon toga prodavala sam stvari na pijaci, kada su nam ostajale zalihe robe. Ko hoće da radi i zaradi može na nekoliko načina. Nekada sam živela sa njima, radila, jela, sastavni deo svakog čoveka je da moraš početi od nečeg. Najdraže mi je kada vide da sam ostala takva kakva jesam. Jedina je želja da ostanem takva."

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