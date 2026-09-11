Slušaj vest

O velikom slavlju koje su Jelena Karleuša i Duško Tošić priredili povodom proslave 18. i 17. rođendana ćerki Atine i Nike, piše se i govori danima.

Kako vreme polako prolazi, u javnost isplivavaju novi detalji, fotografije i snimci s proslave iz luksuznog beogradskog hotela, a jedan je privukao posebnu pažnju.

Dragana ili Indira?

Glavni akteri na snimku, koji je završio na Tiktoku, jesu domaćini proslave - Jelena i Duško, Seka Aleksić, Indira Radić i pevačicina tetka Danijela, koja je i snimila zanimljivu scenu.

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Instagram

Na njemu se čuje Seka koja kaže Dušku: "Više voli Draganu", misleći na Draganu Mirković, koja je te večeri zapevala nekoliko pesama pre Radićeve.

Indira se u tom trenutku samo nasmejala i upitala: "Ko voli?", sve vreme držeći mikrofon u ruci, a onda je Seka isto ponovila i Jeleni.

- Ti više voliš Draganu od nje - rekla joj je Aleksićeva.

- Obožavam je. Ne pali - uz osmeh joj je odgovorila JK, dok je Duško rekao: "Volim, volim."

00:11 JK i Seka Izvor: Privatna arhiva

U tom trenutku, Jelena je primetila da je čitavu scenu snimala njena tetka Danijela, pa je odmah promenila ton i krenula da joj otme mobilni telefon.

- Šta snimaš, Danijela? - upitala je Karleuša, nakon čega se snimak naprasno završava.

Osim ovog snimka, viralan je postao još jedan, na kome se vidi da je Jelena prekinula muzičare na samom početku izvođenja njene pesme "Muškarac koji mrzi žene".

- Nemojte to, molim vas! Gasi, gasi- obratila se pevačica di-džeju, dok je Duško, koji je stajao prekoputa Jelene, gledao zbunjeno.

Na pojedinim Jeleninim fan stranicama na Instagramu pojavile su se i nove fotografije sa slavlja, pa se tako na njima mogu videti bivši supružnici u vrlo prisnim izdanjima sa svojim ćerkama dok su duvale svećice na tortama, kao i s pojedinim gostima na proslavi, kao što su pomenute Dragana Mirković i Seka Aleksić.

Podsetimo, Jelena samo dan nakon slavlja nije krila zadovoljstvo jer je sve prošlo kako je i bilo planirano.

Sumirala utiske

- Nisam se ni napila. Odlično je bilo, fantastični su utisci. Hvala na medijskoj podršci, lepim rečima i emotivnim snimcima. Super smo se proveli. Atina i Nika su uživale, baš kao i ostali gosti. Kolege su bile na visini zadatka, Seka, Dragana, Indira, Mira Škorić, Goga Sekulić, Milica Todorović... Pevale su savršeno, baš su me ispoštovale. Jeste, i tata je pevao svoju omiljenu pesmu "Šta će ti pevačica". Ne znam zašto baš tu pesmu, znate kako ide tekst, pa vi procenite - rekla je Karleuša kroz smeh, pa se osvrnula i na Duška.

- Koliko smo dobili od njega, dobro je! Dovoljno je i stajao, hvala mu svakako i hvala za lepe reči. Bila sam uzbuđena zbog tog velikog dana, zbog Atine i Nike. Velika je stvar kad ti deca ulaze u punoletstvo, a opet to kao roditelj ne možeš da shvatiš, one su za mene i dalje bebe. Mnogi su mi prilazili i govorili da bi Divna bila veoma ponosna na njih danas - izjavila je pevačica za Kurir.

Foto: Instagram

Kurir.rs

Proslava godine: