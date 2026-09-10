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Već u prvim danima svog boravka u "Eliti 10" istakao se Stojin sin Milan Popov, koji je na samom početku uplovio u romansu sa takmičarkom Radom. S obzirom na to da je zbog sovg učešća i ponašanja došao u centar medijske pažnje, novinarska ekipa je posetila rodno selo pevačice Stoje Novaković, a komšije i meštani imali su šta da kažu o njihovoj porodici.

Stoja decenijama unazad važi za jednu od najtraženijih pevačica na našim prostorima, a kada ne radi, svoj mir pronalazi u mirnom selu u Banatu - Perlez.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

Kako saopštava "Blic", čim se zakorači u ulicu u kojoj se nalazi Stojina kuća, jasno je zašto je pevačica izabrala baš ovo mesto za svoj novi dom. Prostrano dvorište, zelenilo i zidine koje okružuju kuću pružaju joj potpunu privatnost.

- Stoja je divna komšinica i ne ponaša se kao zvezda - saglasni su meštani ovog sela koji ističu da ona svaki slobodan trenutak koristi za opuštanje u kući.

- Najlepša kuća kada naiđete ta je njena. Dobra je, ali stvarno je dobra. Uvek je korektna - rekao je za pomenuti medij Stojin prvi komšija, dok čovek kom je prodala porodičnu kuću u kojoj je nekada živela za nju kaže da je prava "institucija".

1/6 Vidi galeriju FONTANA, PALME, LEŽALJKE, ČAK I LETNJIKOVAC: Zavirite u imanje Stoje Novaković u Perlezu, njena OAZA, a tek kako je kuću sredila Foto: Print Screen

"Upao je u loše društvo, pijandure"

- Stoja je institucija za ove ostale pevačice. Niko se ne žali na nju - rekao je komšija, pa se osvrnuo na njenog sina koji je nekada živeo sa suprugom u kući u kojoj on sada živi, a koju mu je pevačica prodala:

- On je tu živeo sa ženom. Međutim, upao je u loše društvo, lokalci i pijandure. Nisu bitange, ali su alkoholičari. Grebali su se od njega jer su znali da ima para. Stoji je bilo preko glave, napravila je haos i poslala ga za Beograd. Otkačio se od ovih ovde. Narod ovde sve zna, a postoje ovde i ljudi koji ne vole uspešne, zato i imaju loše mišljenje o njoj - rekao je komšija, dok su komšinice takođe imale lepo mišljenje, a od jedne je i ćerka išla sa njenim sinom u školu.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

"Stoja je prošla pakao u životu"

- Moja ćerka je išla sa njenim Milanom u školu. On je divan dečko bio i tako je ostalo i do dana današnjeg. Poznajemo i ljude koji rade kod nje. Stoja je normalna i nije se uzvezdila, a prošla je kroz pakao u životu. Sve najbolje o njoj imamo da kažemo.

Meštani Perleza sa ponosom pričaju o svojoj najpoznatijoj sugrađanki, Stojanki Novaković Stoji, ističući da se uprkos velikoj popularnosti nikada nije udaljila od svojih korena. U rodnom mestu je, kažu, i dalje ista ona Stoja koju poznaju odranije, neposredna i jednostavna, bez zvezdanih manira.

Pevačica je svojim glasom i talentom uspela da izgradi uspešnu karijeru, a ljudi iz njenog kraja veruju da je za to zaslužan poseban dar koji je dobila od Boga.

1/7 Vidi galeriju Pevačica je dugo na estradi Foto: Print Screen, Printscreen/Instagram

"Muž joj se ubio..."

Ipak, iza njenog uspeha stoji i život ispunjen teškim trenucima. Komšije se prisećaju da je Stoja prošla kroz velike tragedije i siromaštvo, a posebno ističu bol zbog smrti njenog supruga.

- Muž joj se ubio, a bila je i teška sirotinja - rekle su komšije novinarskoj ekipi.

Na kraju, priče meštana pokazuju da iza Stojinog estradnog uspeha stoji žena koja je, uprkos teškim životnim okolnostima i godinama provedenim pod reflektorima, uspela da sačuva bliskost sa svojim rodnim krajem i poverenje ljudi koji je poznaju od samih početaka.

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