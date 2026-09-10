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Čedomir Čeda Jovanović danas je privukao pažnju prolaznika tokom šetnje sa svojim dugogodišnjim prijateljem i cimerom Aleksandrom Kosom.

Političar se kretao primetno otežano, a posebno je bilo uočljivo da mu je noga bila zavijena u predelu kolena. Zbog povrede mu je očigledno bilo potrebno više oslonca, pa mu je Kos sve vreme bio pri ruci i pomagao pri hodu, prenosi "Republika".

1/5 Vidi galeriju Aca Kos i Čeda Jovanović u dobru i zlu Foto: Printscreen, Printscrean

Za sada nije poznato kako je došlo do povrede niti šta se tačno dogodilo, ali je njegov prijatelj i ovog puta pokazao da je uz Čedu kada mu je pomoć najpotrebnija.

"Njegova podrška mi i te kako znači"

Inače, u jednom intervju za "Blic" Aca Kos je svojevremeno otkrio kako izgleda jedan njegov dan, ali i koliko mu znači podrška Čedomira Jovanovića.

- Čeda se budi u 5-6 ujutru kako bi sve emisije ispratio, onda ja ustajem oko 6-7. Svako jutro kad ustanem kažem: “Dobro jutro gospodine, sam sebi, nisi nikom dužan, nisi nikog zeznuo, roditelji su ti živi i zdravi, Čedina porodica je dobro.” Svaki dan to govorim i razmišljam pozitivno - rekao je on i dodao:

1/6 Vidi galeriju Čeda Jovanović i Aca Kos Foto: Petar Aleksić, Kurir

- Njegova podrška meni i te kako znači. Ja sam bolja verzija sebe zahvaljujući njemu. Svaki dan mi govori “pročitaj knjigu, pogledaj ovaj film”, zahvaljujući njemu susrećemo se sa mnogim ljudima, on čovek sarađuje sa brojnim ljudima, ima velika poznanstva, zahvaljujući njemu proputovao sam svet. Zahvalan sam na druženju sa njim. Ponosan sam na svog prijatelja.

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