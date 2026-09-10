POVREĐEN ČEDA JOVANOVIĆ! Zbog otežanog kretanja se ne odvaja od prijatelja Ace Kosa
- Čedomir Čeda Jovanović primećen je u šetnji sa zavijenim kolenom i primetno otežanim hodom.
- Prijatelj Aca Kos pomagao mu je pri kretanju i bio uz njega tokom šetnje.
- Za sada nije poznato kako je do povrede došlo niti šta se tačno dogodilo.
Čedomir Čeda Jovanović danas je privukao pažnju prolaznika tokom šetnje sa svojim dugogodišnjim prijateljem i cimerom Aleksandrom Kosom.
Političar se kretao primetno otežano, a posebno je bilo uočljivo da mu je noga bila zavijena u predelu kolena. Zbog povrede mu je očigledno bilo potrebno više oslonca, pa mu je Kos sve vreme bio pri ruci i pomagao pri hodu, prenosi "Republika".
Za sada nije poznato kako je došlo do povrede niti šta se tačno dogodilo, ali je njegov prijatelj i ovog puta pokazao da je uz Čedu kada mu je pomoć najpotrebnija.
"Njegova podrška mi i te kako znači"
Inače, u jednom intervju za "Blic" Aca Kos je svojevremeno otkrio kako izgleda jedan njegov dan, ali i koliko mu znači podrška Čedomira Jovanovića.
- Čeda se budi u 5-6 ujutru kako bi sve emisije ispratio, onda ja ustajem oko 6-7. Svako jutro kad ustanem kažem: “Dobro jutro gospodine, sam sebi, nisi nikom dužan, nisi nikog zeznuo, roditelji su ti živi i zdravi, Čedina porodica je dobro.” Svaki dan to govorim i razmišljam pozitivno - rekao je on i dodao:
- Njegova podrška meni i te kako znači. Ja sam bolja verzija sebe zahvaljujući njemu. Svaki dan mi govori “pročitaj knjigu, pogledaj ovaj film”, zahvaljujući njemu susrećemo se sa mnogim ljudima, on čovek sarađuje sa brojnim ljudima, ima velika poznanstva, zahvaljujući njemu proputovao sam svet. Zahvalan sam na druženju sa njim. Ponosan sam na svog prijatelja.
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