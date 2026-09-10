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Pevačica Ceca Ražnatović godinama važi za jednu od najvećih zvezda na domaćoj estradi, a osim luksuznog doma u Beogradu, pažnju javnosti privlači i njena nekretnina na Kipru.

Foto: Printscreen Instagram / cecaraznatovic

Pevačica je svojevremeno pokazala delić ovog imanja, a sada je u prvi plan dospeo izgled dvorišta. Za razliku od raskošnog enterijera i prizora na koje je publika navikla kada je reč o njenom životu, pojedini delovi dvorišta deluju prilično zapušteno i neuređeno.

U kadru se vidi prostrano dvorište sa palmama, zelenilom i ukrasnom ogradom, ali i zemljana površina na kojoj je primetno da trava nije uređivana. Tu su i delovi staze koji deluju dotrajalo, dok se u jednom delu nalazi velika dekorativna fontana kojoj je očigledno potrebno sređivanje.

Posebnu pažnju privlači objekat koji se nalazi odmah preko puta vile – mala kapela sa karakterističnim plavim krovom, kupolom i krstovima. Objekat je u večernjim satima osvetljen plavom i toplom rasvetom, pa prizor istovremeno izgleda neobično i veoma upečatljivo.

Iako se vidi da je imanje nekada bilo uređeno sa posebnom pažnjom, fotografije pokazuju da pojedini delovi danas nisu u najboljem stanju.

1/4 Vidi galeriju Dvorište Cece Ražnatović na Kipru Foto: Preent Screen

Kupila je na kredit 2006. godine

Podsetimo, Vila se prostire na 600 kvadratnih metara, a pevačica ju je kupila na kredit 2006. godine. U dvorištu vile nalazi se freskama oslikana kapela koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

U okviru svoje vile Ražnatovići imaju i ogroman bazen, a svaki detalj uređen je baš po njihovom ukusu.

- Želela sam nešto egzotično, lepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je doneo fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mesečno otplaćujem - kazala je Ceca Ražnatović jednom prilikom u "Amidži šou"