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Pevačica Dragana Mirković poznata je po tome što godinama pomaže ljudima kojima je pomoć najpotrebnija, a svojevremeno je otkrila i koliko ju je koštala odluka da njeni koncerti imaju humanitarni karakter.

Foto: Printscreen

Dragana je još pre nekoliko godina odlučila da deo svojih velikih koncerata i turneje posveti humanitarnim ciljevima. Međutim, kako je tada istakla, nije želela da javnost unapred zna da je reč o humanitarnim nastupima, jer se plašila da bi pojedinci njen potez mogli da protumače kao marketinški trik.

- Još pre dve godine ja sam se odlučila na humanitarne koncerte. Prvo nisam htela da kažem da je humanitarno, želela sam da prodam te arene. Znate kakvi su naši ljudi, to bude ono: "Jao, to joj je reklama“, mislim, ne volim to. Kao da Dragana Mirković ne može da proda dve beogradske Arene... Mislim, Bože sačuvaj! To ako ne mogu, onda bolje da više ne pevam. Zli ljudi bi to iskoristili protiv mene. Tek kad je bilo prodato sve, rekla sam da je kompletna turneja na Balkanu humanitarnog karaktera - ispričala je pevačica.

Izdvojila 20.000 evra za pomoć domu za decu

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebno je istakla primer koncerta u Zagrebu, gde je, kako je navela, izdvojila čak 20.000 evra za pomoć domu za decu.

- Samo za Zagreb je cifra bila 20.000 evra. Organizator me je pitao koliko, rekla sam - duplo! Za Dom za decu. To je mojih 20.000 evra, ne od koncerata. Spremna sam na sve troškove! Nije bitno da li sad imam novca ili nemam. Nemam problem sa tim da li sam ja zvezda ili sam čistila danas ovde! To ne menja mene kao ličnost. To što ja radim može samo plus da mi bude - govorila je Dragana.

Pevačica je tada bez ustezanja priznala da joj je zbog humanitarnih aktivnosti ostalo veoma malo novca, ali da se zbog svoje odluke nije pokajala.

- Trenutno nemam novca, sve je otišlo na humanitarne koncerte, to se lako dokaže. Keš trenutno je misaona imenica za mene. Niko mi ne pomaže, ni Toni! On smatra da je moja odluka da to bude humanitarno. Muškarci su tu malo hladniji. To ne menja stvari, ja sam rekla da će tako biti i tako će i biti - istakla je Dragana svojevremeno za 24sata.hr.

Njene reči tada su privukle veliku pažnju javnosti, budući da je pevačica jasno stavila do znanja da joj materijalna korist nije bila prioritet. Kako je i sama naglasila, spremna je da se odrekne sopstvene zarade ukoliko će taj novac pomoći onima kojima je najpotrebniji.