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Haris Džinović ponovo je u centru pažnje zbog svojih izjava o bivšoj supruzi Melini, a njegove reči danas zvuče potpuno drugačije u odnosu na ono kako je o njoj govorio dok su bili zajedno.

Foto: Kurir štampano

Pevač se u poslednje vreme u više navrata osvrtao na brak sa Melinom, sa kojom je proveo gotovo dve decenije i dobio dvoje dece.

Govoreći o njihovom zajedničkom životu, Haris je istakao da je bivšoj supruzi pružao veliku slobodu i da je imala mogućnost da putuje, izlazi i vodi život kakav je želela.

U jednom trenutku Melinu je opisao kao damu, da bi se potom ispravio i poručio da ona ipak „ne može biti dama“.

Upravo ta njegova izjava dobija posebnu težinu kada se uporedi sa onim što je o Melini govorio pre više od decenije, dok su još bili u ljubavi.

„Melina jeste dama“

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović i Melina Galić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

U velikom zajedničkom intervjuu iz 2009. godine, kada su govorili o ljubavi, porodici i njihovom odnosu, Haris je Melinu opisao kao ženu čije osobine izuzetno ceni.

Govorio je da je odana porodici, principijelna i snažnog karaktera, a nazvao ju je i „časnom osobom“.

Na pitanje da li više voli dame ili „mangupe“, njegov odgovor bio je nedvosmislen:

Melina nije mangup, dama jeste - rekao je tada Haris.

U istom intervjuu govorio je da su za uspešnu vezu najvažniji razumevanje, tolerancija, uvažavanje i poštovanje.

Gotovo dve decenije kasnije i nakon kraha njihovog odnosa, ton kojim govori o nekadašnjoj partnerki potpuno je drugačiji.

Od ljubavi do teških reči

1/6 Vidi galeriju Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih. Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Podsetimo, Haris i Melina godinama su važili za jedan od poznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, a zajedno imaju ćerku Đinu i sina Kana.

Njihov razvod izazvao je ogromnu pažnju javnosti, posebno nakon što je Haris počeo otvoreno da govori o razlozima kraha braka i odnosu sa bivšom suprugom.

U poslednjoj izjavi ponovo se osvrnuo na Melinu, govoreći da je tokom zajedničkog života imala veliku slobodu, ali i da je, prema njegovom mišljenju, poželela da život nastavi drugačije.

Upravo zbog toga njegove današnje reči još više privlače pažnju kada se uporede sa onim što je govorio 2009. godine.

Od "dama jeste“, odane porodici i časne žene, do današnjeg "dama ne može biti“ - godine i njihov razvod očigledno su potpuno promenili način na koji Haris govori o Melini.