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Raskošno venčanje Meline Arnold nekada Džinović proletos je privuklo veliku pažnju javnosti, a posebno se komentarisalo to što je uz nju bila ćerka Đina, dok sin Kan nije prisustvovao ceremoniji. On se tokom majčinog venčanja oglasio na društvenim mrežama, objavivši selfi.

Foto: Petar Aleksić, Shutterstock, Printscreen/Instagram

Melina se pre dve godine razvela od Harisa Džinovića, sa kojim ima dvoje dece, a od tada se spekuliše o njenom odnosu sa sinom. Dizajnerka je svojevremeno govorila o naslednicima i otkrila detalje njihovog odnosa.

.- Drago mi je što Kan nije ekstravagantan kao Đina. Često čujem kako ljudi to govore, ali nemam problema sa decom. Nemam sada ovde drvo u koje da kucnem, ali presrećna sam u kakve ljude rastu. Istina je da su u uzrastu kada im je sve drugo draže, imaju svoj krug prijatelja, svoja interesovanja, stoga se ja trudim da ne savetujem. Povremeno nešto dobacim, čisto da to imaju u vidu. Nije ovo vreme kakvo je nekad bilo. Učim se da zaćutim i budem strpljiva, jer verujem da se deca roditeljima vrate u 20-im. Ne mogu da kažem da imamo svađe i neslaganja, zaista su oboje vrlo dobri, stoga ih i Hari pušta da ostanu u gradu do kada žele - navodila je ona.

1/9 Vidi galeriju Melina Galić venčanje Foto: Privatna arhiva

Kako je rekla tada, izuzetno je ponosna što deca nisu krenula ni njenim ni Harisovim stopama.

- Jako sam srećna što nijedno od njih dvoje nije poželelo da se bavim modom ili muzikom. Drago mi je što traže svoj put. Kan je u sportu, Đina pak razmišlja o fakultetu, a počela je da radi i neke kampanje, sa čim se nisam u početku složila, ali kada sam videla koliku joj to sreću pričinjava, koliko je vredna, nisam mogla ništa drugo do da je podržim - dodala je Melina bila za domaće medije.

"Čim je videla sina, okrenula je glavu na drugu stranu"

1/5 Vidi galeriju Kan Džinović je ljut na majku Foto: ATAIMAGES, Instagram/DZINOVIC_KANN, Printscreen/Instaqgram

Podsetimo, poslednji boravak modne kreatorke Meline Džinović u Beogradu obeležio je nesvakidašnji i prilično neprijatan susret sa sinom Kanom.

Iako su se našli u istom lokalu, majka je odlučila da se napravi da ne vidi sopstveno dete, što je izazvalo pravi muk među prisutnima.

"Melina je sedela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dete", otkriva izvor za "Scandal".

Melina bliska sa ćerkom

1/9 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

Kurir je ranije pisao o tome da iako je napustila Srbiju, Melina i dalje održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje. Još ranije se Đina upoznala i sa verenikom svoje majke, što je modna kreatorka dugo želela, a to sada govori u prilog tome što je ćerka podržava dok izgovara sudbonosno "da".