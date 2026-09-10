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Muzičar Dejan Petrović je član žirija u prvoj emisiji nove sezone "Nikad nije kasno", a danas je govorio pred okupljenim medijskim ekipama i tom prilikom se osvrnuo na svoju ćerku Jovanu Petrović koja je ove godine napadnuta u Užicu.

Ovo je klub u kom je ona letos bila napadnuta:

1/4 Vidi galeriju Dejan Petrović Foto: Printscreen/Instagram, Marko Karović, Marko Karović

Osamnaestogodišnja Jovana je tada za incident optužila brata MMA borca Marka Bojkovića, a slučaj je prijavila policiji. Tada se oglasio i njen otac, koji je za medije istakao da je zadobijeni udarac mogao da ima ozbiljne, pa čak i kobne posledice.

Sada, posle izvesnog vremena, ponovo je progovorio o tome:

- Ljudi su okaljali obraz mog deteta. Ona ima 18 godina. Pisalo se da se zabavlja sa narkodilerima, gluposti. Svako svoj krst nosi. Nije dobila teže povrede, ja nju nikad nisam udario, to je ponižavajuće. Hvala Bogu, sve se sredilo - kazao je on za domaće medije.

1/4 Vidi galeriju Jovana Petrović Foto: Printsceen/Instagram

"Kolege postaju cirkuzanti"

Osim o Jovani, Dejan je govorio i o kolegama i saradnjama na estradi.

- Došlo je vreme da se muzika ne sluša, već gleda. Kolege postaju cirkuzanti, na stolu, na podu... Lampe da sijaju iz ušiju, prstiju... Muzika treba prvobitno da se vrati, da se sluša, a onda da se gleda - jasan je bio Petrović.

Takođe, osvrnuo se na saradnju sa Aleksandrom Prijović:

1/5 Vidi galeriju Dejan Petrović Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Sa Prijovićkom sam opet sarađivao, pre sa Pejovićem i njom, sad samo sa njom, na pesmi 'Mačo men', sa kim god radim te ljude volim i poštujem. Ni Aleksandra ni Filip nisu očekivali da će pesma biti toliki hit, broj jedan! Prezadovoljan sam sa reakcijom publike, znam da su Aleksandra i Filip prezadovoljni. Svima nam je bilo u interesu da to bude što bolje, sa njima se lako dogovori čovek sve, hoću ovako i ovako, to i bude - rekao je Dejan.

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