"NA PRVI POGLED ZANIMLJIVA, A POSLE NAPORNA“: Marija Kulić brutalno oplela po Jasenki Cindrić
- Marija Kulić je na društvenim mrežama kritikovala Jasenku Cindrić, nazivajući je napornom i tvrdeći da ne staje od jutra do mraka.
- Poručila je da je Jasenka na prvi pogled zanimljiva, ali da je posle naporna, uz komentar da je u rijalitiju stalno aktivna.
Rijaliti učesnica Marija Kulić ponovo je podigla prašinu na društvenim mrežama objavivši prepisku u kojoj otvoreno komentariše novu takmičarku Jasenku Cindrić. Ona je navela da je Jasenka "naporna" i da "ne staje od jutra do mraka".
Nakon što joj je jedan od pratilaca skrenuo pažnju da bi Jasenka mogla više da našteti njenoj ćerki Miljani nego da joj donese dobro, Marija je bez dlake na jeziku iznela svoj stav.
- Nema veze, ispunile smo joj želju da uđe u rijaliti. Izgleda da je ljudima naporna napolju. Na prvi pogled zanimljiva, a posle naporna. Tamo ima 55 čoveka, pa sa svakim po malo, njoj nije dosadno. Ona ne staje od jutra do mraka - poručila je Marija u svom stilu.
"Jaca je dobar prijatelj"
Marija je, podsetimo, juče takođe pričala o Jaci.
"Miljana i ja smo posumnjale da je gej populacije, ali to ne umanjuje njenu harizmu i dobrotu. Sumnjale smo zbog njenog oblačenja i hoda, spomenula je neku prijateljicu, ali je rekla da spavaju u odvojenim sobama. Pokazala je da je dobar prijatelj porodični, neumorna je zbog te hiperaktivnosti i sigurna sam sad da će Jasenka da napravi šou. Nikada nije muvala Miljanu, više vremena sam ja provodila sa Jacom, Miljana ne može da je trpi ceo dan", kazala je Marija za "Red" televiziju.