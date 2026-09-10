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Rijaliti učesnica Marija Kulić ponovo je podigla prašinu na društvenim mrežama objavivši prepisku u kojoj otvoreno komentariše novu takmičarku Jasenku Cindrić. Ona je navela da je Jasenka "naporna" i da "ne staje od jutra do mraka".

Foto: Printscreen YouTube

Nakon što joj je jedan od pratilaca skrenuo pažnju da bi Jasenka mogla više da našteti njenoj ćerki Miljani nego da joj donese dobro, Marija je bez dlake na jeziku iznela svoj stav.

- Nema veze, ispunile smo joj želju da uđe u rijaliti. Izgleda da je ljudima naporna napolju. Na prvi pogled zanimljiva, a posle naporna. Tamo ima 55 čoveka, pa sa svakim po malo, njoj nije dosadno. Ona ne staje od jutra do mraka - poručila je Marija u svom stilu.

"Jaca je dobar prijatelj"

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

Marija je, podsetimo, juče takođe pričala o Jaci.

"Miljana i ja smo posumnjale da je gej populacije, ali to ne umanjuje njenu harizmu i dobrotu. Sumnjale smo zbog njenog oblačenja i hoda, spomenula je neku prijateljicu, ali je rekla da spavaju u odvojenim sobama. Pokazala je da je dobar prijatelj porodični, neumorna je zbog te hiperaktivnosti i sigurna sam sad da će Jasenka da napravi šou. Nikada nije muvala Miljanu, više vremena sam ja provodila sa Jacom, Miljana ne može da je trpi ceo dan", kazala je Marija za "Red" televiziju.