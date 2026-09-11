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Emina Jahović davnih godina udala se za jednog od najpoznatijih pevača u Turskoj, Mustafu Sandala. Ona je udajom za njega napustila Srbiju i svoje najbliže i odlučila da i nakon razvoda od partnera ostane da živi u Turskoj, tačnije Istanbulu.

Pevačica je nedavno govorila o tome koliko joj nedostaje porodica i prijatelji.

"Ja već 15 godina nemam luksuz da pozovem nekoga na kafu"

Ona je nedavno otkrila kako se oseća u mestima koja su obeležila njen život - Novom Pazaru, gde je rođena, Beogradu, u kom je nekada živela, te Istanbulu, gde sada živi, pa se osvrnula na najbliže.

- Beograd, Novi Pazar ili Istanbul? Pa, svaki ima nešto što nemaju drugi. To je tako. Živeti u inostranstvu, to je... Tek sam shvatila šta je nostalgija. Ja već 15 godina nemam luksuz da pozovem nekoga na kafu. Imam mnogo veliku familiju, neke od njih nikad nisam ni videla! A toliko smo blizu... To je neverovatno. Stalno mamu pitam: "Šta je bilo, mama, ko se rodio, ko se porodio, ko se ženi, ko se udao...". Pitam je, jer pojma nemam! Ne jer neću da znam, nego je prevelika porodica! Volim da moje sestre, rođake, dođu kod mene na kafu, da nam se deca druže. Ja ovde u Turskoj imam neka druženja, ali to nikad nije isto kao kad su to tvoji - istakla je Emina Jahović.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"U Beogradu su mi pravi prijatelji"

Muzička zvezda ističe da su joj najbolji prijatelji u srpskoj prestonici.

- U Beogradu su mi pravi prijatelji, oni su mi mnogo prisniji nego ljudi ovde... U Novom Pazaru mi bude lepo, ali mi vrlo brzo dosadi! To je jasno... Grad je prelep, mnogo ga volim, ali ne bih mogla više tamo da živim. Beograd isto, prelep je, mnogo volim tamo da budem... U Beogradu sam najpozitivnija, ali i tu ne bih mogla više da živim. A Istanbul... Gde budu moja deca tu ću biti i ja - dodala je bila pevačica za Face TV

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Prinskrin Instagram

U jednoj od poslednjih objava sa sestrom, Emina je napisala:

- Jedina osoba koja sme da mi ide na živce i da se izvuče sa tim - poručila je pevačica.