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Filip Car definitivno nije mogao da nastavi priču sa kojom je ušao u novu sezonu rijalitija, a to je da ne želi da bude ni sa jednom devojkom. Sinoć su mu popustile kočnice, pa je Lauru Prgomet, inače njegovu zemljakinju, poveo ispod trema gde su razgovarali, a potom se i poljubili.

"Ti si kao Maja"

Razgovor su započeli tako što je Laura zamerila Filipu na prozivkama.

- Što sam te isprozivao - pitao je Filip Car.

- Molim?! Rekao si da si me otpisao kada si video šta radim - rekla je Laura.

- Moraćemo da nađemo neki štek, da se raspalimo ili da pređem preko svih svojih reči i da večeras u rehabu napravimo vatromet - rekao je Car.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Mislim da si bolestan...Nije da ti je valjda takva hića - rekla je Laura.

- Jako je intenzivan hića, ne da je hića, nego gori - rekao je Car.

- Tebi nije bitno ni koga kr*šeš, ti si kao Maja - rekla je Laura.

- Nećemo spominjati ta imena...Je l' moguće da si se ljubila sa Ivanom Marinkovićem, Janjušem i da te je Mateja grizao za usta - rekao je Filip.

- Nije istina, jedino je za Mateju istina...Ljubavni odnos, ne, ti bi samo kre*nuo i ostavio - rekla je Laura.

Foto: Printscreen

"Ološ, Filip Car je uzeo velike pare da ona uđe"

Neven Ciganović, prijatelj Laure Prgomet, za Kurir bez dlake na jeziku priznaje da nije mogao da podrži njenu odluku da život nastavi u rijalitiju, iako je i sam bio učesnik "Velikog brata" i "Parova".

- Nažalost, ja sam joj bio jedini prijatelj. I kad nisam podržao njen ulazak, prekinuli smo kontakt. Obratite se onom ološu Filipu Caru, jer je on uzeo velike pare da ona uđe tamo. Laura je vrlo dobra cura, inteligentna i s puno potencijala, ali, nažalost, pojele su je frustracije i želja za uspehom preko noći - rekao je Ciganović za Kurir.

Odmah privukla pažnju

Laura je i pre ulaska u "Elitu 10" bila jedna od osoba o kojima se ovog leta mnogo pričalo. Njeno ime povezivalo se s Darkom Lazićem, zbog čega ju je ostavio advokat koji ju je finansirao, o čemu smo već pisali, sa skandalom u restoranu u Hrvatskoj, koji je demolirala, pa je zbog toga uhapšena. Čim je ušla u "Elitu 10", isplivale su informacije i o odnosu sa Stanislavom Krofakom, dok se u celoj priči pominjao i Filip Car, a pažnju javnosti privukla je i činjenica da je ona pokazala interesovanje za Stefana Karića.

Laura je tako već tada postala predmet brojnih komentara i nagađanja, a njen odnos s muškarcima iz rijaliti sveta dodatno je podgrevao interesovanje javnosti. U jednom trenutku u priču se umešao i Janjuš, koji je hvalio njen izgled, što je dodatno doprinelo tome da se njeno ime nađe u centru pažnje.

Međutim, sad je upravo Ciganovićeva izjava otvorila potpuno novu stranu Laurine priče. On tvrdi da problem nije u tome kakva je ona osoba, već u odluci da svoj život i potencijal uloži u rijaliti format.

Ciganović je, po svemu sudeći, smatrao da Laura može mnogo više i da joj "Elita" nije bila potrebna da bi postala poznata. Njegove reči o "uspehu preko noći" posebno su zanimljive jer dolaze od čoveka koji je, kako kaže, godinama poznaje i tvrdi da je video i njene dobre i loše strane.

S druge strane, Laura je svojim ulaskom pokazala da nema nameru da se povuče pred pažnjom javnosti. Naprotiv, već na samom početku "Elite 10" našla se među najzapaženijim učesnicima, a njena prošlost tek počinje da se raspliće.