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Jelena Bačić Alimpić u jednom intervju govorila je o odnosu sa suprugom, pa je otkrila da oni ne spavaju u istom krevetu.

Brak Jelene Bačić Alimpić i pravnika Miroslava Alimpića traje gotovo tri decenije, a njihov odnos godinama važi za primer međusobnog poštovanja, bliskosti i skladnog porodičnog života.

"Spavamo u odvojenoj sobi"

- Ja spavam u odvojenoj sobi od svog muža iz vrlo tehničkog razloga. Ozbiljnog razloga, moj muž ima slip apneju koju je čak i operisao. Jezivo hrče, pritom se i guši, što je za mene traumatično. A ja pošto sam u klimaksu ne mogu sa spavam i ovako, ni da me maljem udarite po glavi - kazala je Jelena pa otkrila da su ona i suprug u prvom stadijumu braka spavali zajedno ali da to nije potrajalo.

- Vrlo brzo sam otkrila, nije potrajao taj prvi stadijum. Mislim da je ta bliskost važna, da ti osetiš nečiju toplinu, miris, nečiji dodir, da ujutru kada otvoriš oči ugledaš nekog koga voliš i s kim deliš tu postelju. Mislim da žene koje spavaju sa svojim bračnim partnerima imaju nerovatnu privilegiju - zaključila je voditeljka

1/5 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić Foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva, Laguna

Ćerka Dunja živi u Holandiji

Jelena i Miroslav imaju dvoje dece, sina Marka i ćerku Dunju. Za razliku od majke, Dunja ne voli da se javno eksponira, a svoj život uglavnom drži podalje od medija.

Ona se 2019. godine preselila u Ajndhoven, u Holandiji, gde je završila studije na prestižnom univerzitetu primenjenih nauka. Jelena je više puta isticala koliko je ponosna na svoju naslednicu, dok njihove zajedničke fotografije sa putovanja često privuku pažnju njenih pratilaca na društvenim mrežama.