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Melina Galić nekada Džinović, nekadašnja supruga pevača Harisa Džinovića, sreću je pronašla kraj bogatog Engleza Džefrija Arnolda , za kog je pre nekoliko meseci rekla sudbonosno "da".

Foto: Printskrin Instagram

Njihov odnos privlači pažnju javnosti, a o privatnom životu modne kreatorke godinama se govori.

Melina je tokom braka sa Harisom dobila dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana, a svojevremeno je otvoreno govorila i o tome zbog čega nije želela da proširi porodicu.

Naime, ona je pred kraj braka sa pevačem otkrila da joj je život koji je tada vodila potpuno odgovarao, te da bi joj nova trudnoća promenila svakodnevicu.

- Volim da spavam do dvanaest sati, odlazim na trening i putujem sa suprugom, a treća trudnoća sve bi mi to uskratila - rekla je tad Melina.

Ona je istakla da je odluku donela odavno, kao i da je smatrala da je njihova porodica već upotpunjena.

- Imamo devojčicu i dečaka, čime je upotpunjena slika savršene familije, a život smo organizovali tako da, ovako kako je, baš sve odlično funkcioniše - istakla je ona tom prilikom.

Bliska sa ćerkom Đinom

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović nosi torbu vrednu oko 15.000 evra na plaži Foto: Printscreen Instagram

Kurir je ranije pisao o tome da iako je napustila Srbiju, Melina i dalje održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje. Još ranije se Đina upoznala i sa verenikom svoje majke, što je modna kreatorka dugo želela, a to sada govori u prilog tome što je ćerka podržava dok izgovara sudbonosno "da".

"Čim je videla Kana, okrenula je glavu na drugu stranu"

U međuvremenu, odnos Meline i njenog sina Kana privukao je posebnu pažnju javnosti, budući da se već duže vreme govori o tome da nisu u kontaktu.

Njihov susret u jednom beogradskom lokalu navodno je bio veoma neprijatan. Kako su tada pisali domaći mediji, Melina je sedela sa drugaricom i Brenom kada je u lokal ušao Kan, koji je prišao šanku kako bi preuzeo poručenu salatu.

1/5 Vidi galeriju Kan Džinović je ljut na majku Foto: ATAIMAGES, Instagram/DZINOVIC_KANN, Printscreen/Instaqgram

- Melina je sedela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dete - otkrio je tada izvor za "Scandal".