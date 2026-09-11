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Zdravko Čolić jedna je od najvećih zvezda u regionu. Svojim glasom stekao je ne samo ogromnu popularnost, već je obezbedio i svoju porodicu. Ipak, ono što je manje poznato, je da Čola ima diplomu teškog fakulteta, a da u struci nije radio dana.

Zdravko Čolić otpevao stihove Branka Radičevića Foto: ATA images

Čola i njegova supruga Aleksandra, koja se od domaće javnosti uspešno krije, fakultetski su obrazovan par, kome je obrazovanje veoma važno. Ipak, muzičar, svoje obrazovanje nikada nije isticao.

Njegova supruga Aleksandra po struci je profesor geografije, te je u školi radila i tokom zabavljanja sa Čolom. Ipak, kada su na svet došle njihove ćerke, Una i Lara, Aleksandra je odlučila da se posveti porodici.

Čola u struci nije radio ni dan

1/5 Vidi galeriju Trudi se da bude neprimećen Foto: MONDO/Matija Popović, Filip Plavčić, ATA images

Sa druge strane, Čola je vrlo rano postao velika muzička zvezda, ipak, uprkos pevačkim uspesima, poseduje i diplomu Ekonomskog fakulteta, u Sarajevu.

Nakon što je završio Ekonomiju, Čola u svojoj profesiji nije radio ni dan. A upisao je i muzičku školu, te učio da svira gitaru. Ipak, karijeru je izgradio na svom glasu i harizmi.

Čola se u Beograd preselio 1971. godine, a 30 godina kasnije sa Aleksandrom je zasnovao porodicu. Danas su roditelji dve prelepe devojke, o kojima Čola u javnosti ne govori često, a s obzirom da su obe veoma aktivne na društvenim mrežama, nikada nije krio da mu to po malo smeta.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike- izjavio je on svojevremeno za "Avaz".