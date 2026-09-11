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Godine su prošle, životi su se promenili, porodice su došle u prvi plan, ali kada krenu prvi taktovi hitova grupe Twins, Neša i Manuela kao da se za nekoliko sekundi vrate nekoliko decenija unazad.

Brat i sestra ponovo su sve aktivniji na sceni, a Manuela za Kurir sada otkriva kako danas, sa potpuno drugačijim životnim iskustvom, gleda na čoveka sa kojim je prošla praktično čitavu karijeru – svog brata Nešu.

Foto: Privatna arhiva

"Njega nisam birala"

Iako su nekada bina, putovanja i zajednički život bili njihova svakodnevica, Manuela priznaje da tek danas potpuno shvata koliko je posebno sve ono što su zajedno prošli.

„Kada smo imali dvadesetak godina, sve nam se nekako podrazumevalo – bina, putovanja, publika, zajednički život… Nismo tada ni razmišljali koliko je zapravo posebno to što sve to prolazimo zajedno. Danas, kada stanem pored Neše na binu, mnogo sam svesnija svakog tog trenutka“, počinje Manuela za Kurir i dodaje:

„Prošli smo zajedno i lepe i manje lepe stvari, a onda krene muzika i za nekoliko sekundi ponovo smo ono dvoje klinaca koji se pogledaju i tačno znaju šta onaj drugi misli.“

A onda je, u svom stilu, odnos sa bratom opisala rečenicom koja bi mogla da nasmeje svakoga ko ima brata ili sestru.

„Možda ga danas čak više cenim kao partnera na sceni nego tada. A kao brata… njega nisam birala, tu mi je šta mi je. Ali ako bih ponovo mogla da biram sa kim bih prošla sve ovo od početka – opet bih izabrala njega.“

Foto: Privatna arhiva

Suprug velika podrška

Dok publika na nastupima vidi Manuelu koju pamti iz vremena devedesetih, iza scene postoji potpuno drugačija priča. Uz nju se na brojnim nastupima može videti i suprug Goran, koji je sa njom prošao godine estrade, život u Švajcarskoj, stvaranje porodice, ali i sadašnji veliki povratak na binu.

Manuela ne krije koliko joj znači što pored sebe ima nekoga koga njen status na estradi očigledno ne fascinira previše.

– Njegova podrška mi mnogo znači, posebno zato što je sa mnom prošao praktično sve faze života – od estrade i Švajcarske do porodice i ovog novog talasa nastupa. Nikada nije pokušavao da menja taj deo mene koji pripada sceni, naprotiv, uvek me podržava.

Ipak, prava Manuela za njega, kako kaže, pojavljuje se tek kada se svetla pozornice ugase.

– Najlepše je što, kada se ugase reflektori, pored sebe imam čoveka koga ne impresionira „Manuela iz Twinsa“, već voli onu Manuelu koja posle nastupa obuje patike i kuka da je bole noge – otkriva denserka kroz smeh.

"Ćerka zna ko joj je Manuela iz Twinsa"

A izgleda da nova generacija polako postaje svesna koliko je njena mama zapravo poznata. Manuelina ćerka već je prisustvovala velikim koncertima, gde je iz prvih redova mogla da vidi nešto što za nju verovatno još deluje neobično – hiljade ljudi koji uglas znaju mamine pesme.

Foto: Privatna arhiva

– Naravno da zna, mada mislim da joj još nije sasvim jasno zašto svi ti ljudi znaju mamine pesme. Bila je već na nekoliko velikih koncerata i preslatko je gledati njen izraz lica kada vidi hiljade ljudi kako pevaju sa nama.

Ipak, čim Manuela siđe sa bine, u njihovom svetu nema mnogo prostora za status zvezde devedesetih.

– Ponosna je, ali čim siđem sa bine, sva ta „slava“ prestaje – za nju sam ponovo samo mama. Mada, priznajem, voli ponekad da se pohvali drugarima da joj je mama iz grupe Twins. Tada ipak shvatim da joj je sve to malo važnije nego što želi da pokaže – završava Manuela za Kurir.

Podsetimo, Manuela je nakon velikog uspeha grupe Twins život nastavila u Švajcarskoj, gde se povukla iz estradnog sveta i posvetila poslu i privatnom životu. Iza nje je i dugogodišnja borba za potomstvo, o kojoj je javno govorila, a najveća životna želja ostvarila joj se kada je postala majka. Iako je godinama bila daleko od domaće estrade, muziku nije potpuno ostavila, a danas ponovo sa bratom Nešom nastupa pred publikom širom regiona.