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Tokom emisije "Gledanje snimaka“, voditelj Milan Milošević najavio je učesnicima prilog u kojem Sanja Grujić govori o bivšem partneru Marku Stefanoviću i njegovoj sadašnjoj devojci. Nakon što je pogledala snimak, Sanja je pred kamerama i ostalim takmičarima otvoreno govorila o svojim emocijama, raskidu, ali i odnosu koji danas ima sa Stefanovićem.

Rijaliti zvezda ističe grudi u prvi plan Foto: Petar Aleksić

- Oduvek je potpuno ista priča, samo drugačije upakovana. Nekada se šalim, kada sam emotivna, pričam ozbiljnije. Mnogo sam patila, nadala sam se pomirenju, ali je sve prestalo kada sam videla da je Marko pronašao novu devojku, to je nešto preko čega ne bih mogla da pređem i nešto što mi je ugasilo emocije. Ovo je sahranilo sve što sam osećala prema njemu i tog trenutka sam postala prazna. Marko je bio taj koji me je ostavio, patila sam, osećala sam se da sam se ogrešila od njega, da sam zahtevala više nego što je on mogao da ispuni, da sam ga možda nekada i ponižavala i pokazivala koliko mi nije stalo, bila sam odsutna iz našeg života. Da, mi smo imali odnose uvek. Obaveza mi je da muškarac bude muškarac. Nije falilo strasti, bar sa moje strane - rekla je Sanja.

- Marko je rekao da si ti najveći lažov koji postoji, zove te "fugna lažov", jedva čeka da te u oči pogleda, da si sve moguće slagala - rekao je Milan.

- Njega treba da bude sramota, ja za njim ne patim uopšte. Pozvala sam ga pre nego što sam ušla ovde, tako da je on meni trebao da kaže to veče šta ima, a ne da sa mnom razgovara normalno. Ja sam mu rekla da se u mom životu pojavio neko i taj neko će ostati u mom životu. Ne zanima me on ni najmanje, mogu da se šalim sa svima, da se ponašam slobodno i da mi vreme prođe brže, ne planiram da imam intimne odnose i kombinacije sa bilo kim. Ja mogu da budem kobila koja je stavila sebi am na oči, postala konzerva koja je prestala da se sređuje, živi snove, jer je maštala sve u paru, normalno je da sam bila nesrećna i tenzična. Neko sam ko je navikao da živi usklađeno, a opet i liberalno. Neko sam ko je navikao da se šali, zeza, komunikativan, ja sam se ovde sa Markom i sa vezom u potpunosti izobličila, nesrećnica koja je svoje frustracije lečila na drugim ljudima, pronalazila im mane, a nisam videla svoje. Kasnije, kada sam progledala, shvatila sam da mi je učinio najveću životnu uslugu i da sada cvetam - rekla je Grujićeva.

"Bolje mu je da skrati jezik"

1/8 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

- Je l' ti govorio tokom akcije: "Je l' sam bolji ja ili Filip" - pitao je Milan.

- Ne, nismo imali takve degutantne odnose. Bolje mu je da skrati jezik kada ga je već pustio da ne bih morala da uzmem makaze u svoje ruke. On zna da sam ja ispunjena i to je ono što ga najviše boli. Poslala sam mu, Milane, oko 3.000 i nešto poruka. To samo s jednog profila, da ne pričam o drugima. Ja kada volim, volim. Marko je za mene pluskvamperfekat...Zabole me za njegovo mišljenje, svoj život nastavljam kada izađem odavde, pun gas. Marko je zaboravio sa kim je ušao u vezu jer je napravio od mene nešto što ja nisam - rekla je Sanja.