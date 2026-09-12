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Vesna Vukelić Vendi pokušala je da ostane neprimećena tokom kupovine u jednom od najvećih šoping centru, ali joj plan nije pošao za rukom.Iako je stavila šešir i tamne sunčane naočare kako bi prikrila identitet, njena pojava privukla je pažnju brojnih kupaca koji su je vrlo brzo prepoznali.

Pevačica je opušteno obilazila radnju, razgledajući ponudu i birajući proizvode. Delovalo je da želi da obavi kupovinu što diskretnije, ali čim su je pojedini posetioci uočili, počeli su da se okreću za njom i šapuću kako je upravo ona u pitanju.

Upečatljiva

-Prvo smo pomislili da je neka dama koja ne želi da je iko primeti, ali kada je prišla kasi, odmah smo shvatili da je Vendi. Ljudi su je gledali, neki su se osmehivali, a bilo je i onih koji su komentarisali da je prepoznatljiva bez obzira na šešir i naočare - ispričao je izvor koji se zatekao na licu mesta, a koji nam je dostavio fotografije.

Nabavka za kuću

1/9 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Kurir

Pevačica je najpre mirno sačekala red na kasi, platila robu, a onda usledio neočekivan obrt. Kako se radilo o proizvodima koje je trebalo preuzeti na posebnom punktu, Vendi je gotovo pola sata strpljivo čekala da joj kupovina bude izdata.

Za to vreme mnogi su je krišom posmatrali, dok su pojedini kupci tek tada shvatili ko sedi nekoliko metara od njih. Iako je imala upečatljivu modnu kombinaciju osmišljenu da prikrije lice, ali njeno držanje, prepoznatljiv stas i harizma bili su dovoljni da je ljudi odmah povežu sa poznatom pevačicom.

Skreće pažnju

Oni koji su joj prilazili kažu da je bila raspoložena i ljubazna, nije pravila scene niti pokazivala nervozu zbog čekanja, već je mirno sačekala da zaposleni donesu njenu robu. Tek kada je preuzela kupljene stvari, Vendi je napustila centar, ostavljajući za sobom komentare da ni veliki šešir i tamne naočare nisu uspeli da sakriju jednu od najprepoznatljivijih ličnosti domaće javne scene.