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Elita 10, počela je pre šest dana, a haos uveliko vlada u Beloj kući. Sinoć je nastao neviđeni haos kada je Lepi Mića ustao i krenuo da proziva i vređa Filipa Đukića, što je njega razbesnelo, pa je burno reagovao.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću, kako bi prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Meni je Filip Đukić Bebica ove sezone. Videli smo klip, on je Bebica broj dva - rekao je Uroš.

- Šta bi mene sprečilo da uđem sa Filipom u vezu? - skočila je Aneli.

1/9 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

- Ona mu se osvetila za prošlu sezonu i sada nastavlja dalje, evidentno je da gori za Carem... Filip Car u ovoj situaciji bira da se i on igra, a ovo su njegove marionete. Ti si Aneli pokazala gde su ti emocije, sprdaš Filipa zajedno sa Carem i praviš od ove budaletine krpu i svetiš mu se za prethodnu sezonu. Evidentno je da nisi ravnodušna prema Caru - rekao je Uroš Stanić.

- Danas je Filip Car rekao jednu stvar, ja ne znam da li je Filip gledao prethodne sezone. Danas je rekao ono što ja govorim za Aneli već godinama da je ona fatalna žena za posebnu vrstu muškaraca. I jeste fatalna, i poslednji u nizu koga nije overila, jer garnitura je prepuna, poslednji koji joj fali jeste Filip Car. Ja sam sada, apsolutno siguran, pošto znam ovu metlu, sve pre i posle Janjuša, ispostavilo se da ovu metlu, osim što je zanima samo lova i da ne preza da primi što više k***eva i da uradi abortuse, poslednji u nizu je Filip Car. Siguran sam da ovde ne postoje nikakve emocije. Kada su muškarci, tu nema strasti i nema ničega. Ovo je kulminacija i posle toliko sezona, to su dvoje aktuelnih i aktivnih takmičara, moraju i oni da budu zajedno. Kako da prođe sezona da Aneli ne bude sa Filipom Carem?! - rekao je Ivan.

- Hajde sada nabroj sve moje bivše, d**lja ti je ona koja te je rodila - urlala je Aneli.

- Ja bih voleo da Filip ove sezone pokaže da ne mora to da uradi, da ne mora da bude sa njom... Što se tiče Filipa Đukića, njega je unakazila. Isisala mu je onu stvar, isisala mu je energiju i zamisli koliko je ona kvarna, ona danas u sobi, ona priča Ša kao: "Baš mi je žao što sam mu dala p***e", pazi Boga ti, njoj je žao - rekao je Marinković.

- Ja sam ušla sa Filipom u vezu odmah. Ovo smeće, j***m mu mater u usta - rekla je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića bio je učesnik svih sezona rijalitija "Zadruga", a u "Zadruzi 8 Eliti" zauzeo je 15. mesto Foto: Petar Aleksić

- Sedi ti na k***c, na taj č**r - ponavljao je Ivan.

- Gde ti je Lena?! Ćerka te se odrekla blamu jedan, marš na mesto - rekla je Ahmićeva.

- Molim Boga da te Car od**be, da ostane samo Burek da te j**e. Hoće Burek da ga um*či u masnoću. Filipe, vodi računa, poželjan si i dalje, beži i nemoj da dozvoliš da te spr*a - rekao je Ivan.

Ovakvog ga do sada nismo videli

A onda je ustao Lepi Mića koji je napao Đukića, a ni on mu nije ostao dužan

- Evo ga p**ač k**ca koji se zaljubio u Aneli i sada je poludeo. A ti Filipe, brani svoju devojku sada, ćutiš kao p**ka, j**em te u usta ja ta raspala - urlao je Lepi Mića.

- Ma j**em i ja tebe u usta ta, m*š mamu ti j***m ja. Vidimo kada si ispao prošle sezone, tebe ljudi da slušaju, j***m te u usta - zaurlao je Đukić.

- Sram vas bilo, sve ove p**ke koje su bile sa njom, to su sve p**ke, p**ka li vam materina smrdljiva - ponavljao je Mića.

- Najvećeg indijanca od Filipa Đukića pravi Aneli Ahmić - rekao je Ivan, a sve poslušajte na snimku.