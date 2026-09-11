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Tokom sinoćne emisije "Gledanje snimaka“ došlo je do žestoke rasprave između Miljane Kulić i njene prijateljice Jasenke Cindrić. Nakon što je voditelj Milan Milošević pustio snimak na kojem Miljana govori o Jasenki, njih dve su pred ostalim učesnicima otvorile niz tema koje su dodatno zaoštrile njihov odnos.

Foto: Printscreen

Jasenka je nakon odgledanog priloga priznala da joj nije bilo prijatno da čuje Miljanine reči, posebno jer je njihovo prijateljstvo do tada doživljavala kao iskreno.

- Nije iskrena. Ja sam stvarno prijateljski. Neka one misle. Ja znam ko sam i šta sam. Nisam ja opsednuta sa njom. Uvek je za mene bila iskrena. Ovo što sam sad čula je ružno. Malo mi je pala energija. To si ti kriva. - rekla je Jasenka.

Miljana joj, međutim, nije ostala dužna, pa je iznela niz tvrdnji o njihovom odnosu.

- Ne brineš se kakoo bi volela da te mali Velja lupa k*rcem po čelu. Ja mislim da si zaljubljena i da voliš žene. - rekla je Miljana.

- Ti lažeš Miljana. Ja sam se makla. Nisam stalno sa tobom. - rekla je Jasenka.

Ivan izneo detalje o komunikaciji

1/9 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen

U raspravu se uključio i Ivan, koji je izneo detalje o njihovoj komunikaciji.

- Miljana ju je nazvala i Jasenka je rekla ''šta koji k*rac hoće sada''. Njoj je ovo Las Vegas - dodao je Ivan.

- Ona je mene popljuvala - rekla je Jasenka.

Miljana je potom nastavila da govori o njihovom odnosu, tvrdeći da joj je Jasenka oduzimala energiju.

- Osim što mi je lizala, isisala mi je svu moguću energiju. Nijedan partner mi nije isisao energiju kao ona. Ne mogu da je trpim. Ne kažem ja da ona ima lošu dušu. - rekla je Miljana.

Jasenka je od Miljane tražila da precizira na šta konkretno misli.

- Reci gde - rekla je Jasenka.

Miljana Kulić nastavila sa tvrdnjama o njihovom odnosu

1/4 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Pritnscreen

Miljana je potom nastavila sa tvrdnjama o njihovom navodnom odnosu, dok je Jasenka sve negirala.

- U hotelu, znaš ti gde. Da bih ja mogla da funkcionišem, da se sa nekim zameniš i pređeš na skroz drugi kraj sobe. Samo priznj da si me lizala i da smo bile zajedno. Danas si priznala, pa si se setila Dobrile. Je l' bi volela da te Majteja udara k*rcem po čelu ili samo Mali Velja? - rekla je Miljana.

- Demantuj da nismo zajedno - rekla je Jasenka.

Voditelj Milan Milošević potom je direktno upitao Miljanu o njihovim tvrdnjama, što je dodatno podgrejalo raspravu.

- Kada ste prvi put imale oralni s*ks? - pitao je voditelj.

- To nije istina. To je bila šala. - rekla je Jasenka.

Milan je potom nastavio sa pitanjima o navodnom događaju.

- Na čiju inicijativu je došlo? -pitao je voditelj.

- U Niš je došla i dok nsam spavala ja sam osetila da me neko hvata, da me pipka. Onda je krenula da me liže. Meni se dopalo. - rekla je Miljana.

Jasenka je, međutim, ponovo demantovala Miljanine tvrdnje.

Sada lažeš ovo da smo bile zajedno u hotelu i da smo spavale. - rekla je Jasenka.