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Naša poznata folk pevačica Jasna Milenković, poznatija kao Jami, i u 60. godini ostavlja sve bez daha svojim izgledom. Iako je na pragu sedme decenije, Jami je dokazala da su godine za nju samo broj, pozirajući na ivici bazena u atraktivnom jednodelnom kupaćem kostimu sa plavim detaljima.

Foto: Kurir

Njen izgled, koji je sa punim pravom nazvan bombastičnim, ostavio je mnoge pratioce u šoku i neverici. Ona se skinula i pokazala savršenu figuru i zategnute noge dok izlazi iz vode, a izgled je upotpunila velikim sunčanim naočarima.

Komentari oduševljenja se nižu ispod objave, kao i da joj mlađe koleginice mogu pozavideti na izgledu.

- Možda ću da napišem knjigu ili memoare, još nisam detaljno razradila taj deo. Ostaviću to ćerki da čita posle moje smrti, da ona sve ima crno na belo. Nešto kao ‘Mostovi okruga Medison’. Kad umrem, saznaće se istina o svemu. Zasad neka priča ko šta hoće. Istina je samo moja – rekla je pevačica tada u emisiji kod Ognjena Amidžića.

1/10 Vidi galeriju Jasna Milenković Jami danas Foto: Dejan Milicević, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Jedinstveni nadimak

Naime, životni put ju je naveo u Jugoslovensko dramsko pozorište, gde je dobila ponudu da igra u kabareu sa pokojnim glumcem Lanetom Gutovićem. Pevačica ističe da su se glumac i ona odlično slagali, jer su oboje bili provokativni za to vreme, zbog čega im je i ukinuta predstava.

- U Jugoslovenskom dramskom dobila sam ponudu da igram u kabareu sa Lanetom Gutovićem i to je bilo prelepo iskustvo. Ta predstava je u to vreme često skidana, pa vraćana na repertoar da bi je na kraju potpuno ukinuli, i to je tako bilo jer je Lane veoma provokativan zbog čega sam se i uklopila sa njim. Tada sam dobila nadimak Jami – priseća se pevačica.