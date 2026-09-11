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Radnik jedne od najpoznatijih plaža u Budvi je otkrio kako se poznati pevači ponašaju u Crnoj Gori. Kako ističe posebno je bio oduševljen kada je upoznao Zdravka Čolića, ali i Lepu Brenu.

Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović

- I dan danas prepričavam kako je Džej na plaži zezao svoje kolege, kako je napravio šou i kako su se svi oko njega smejali. To je bio džek. Ponašao se isto kao na televiziji, isto sa svakim čovekom -bio on poznat ili ne. A bio je i široke ruke. Znao je da nas časti, da nas povede u provod. Ma čovek lafčina, rekao je radnik sa plaže i dodao da se oduševio Zdravkom Čolićem.

Čola hteo da se upozna sa mnom

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić legenda Foto: ATAIMAGES

- Čolu sam jednom video u kafiću naše plaže. Sedeo je kratko sa prijateljima, prišao sam da se slikamo, a on meni ’Dobar dan, ja sam Zdravko Čolić’. Kad se tad nisam srušio. Ja mu kažem ’Čolo, znam’, a on meni ’Pa da se upoznamo’. Ja sam ostao u čudu koliko je to prizeman čovek. Ej, zvezda, svi ga znaju i vole, a on se meni predstavlja k’o da ne znam ko je. Predivan čovek-ističe, dodao je i prokomentarisao Lepu Brenu.

- Brena je Brena, njoj niko od ovih mlađih ne može da stane na crtu. Žena je pojava. Ovde su dolazile i one starije generacije zvezda „Granda“. Fina su to deca. Pamtim Tanju Savić onako lepuškastu i Baneta Mojićevića koji me je iznenadio koliko je visok. Meni je bio simpatičan mali Steva, kažem mali jer je tad bio baš mlad- dete. Žika Jakšić je, čini mi se, bio sa njima. Njega se toliko ne sećam iz tog doba, koliko poslednjih godina. Gledao sam Nikad nije kasno, pa sam upamtio. Video sam ga pre desetak godina u kafiću. Čitao je novine i često telefonirao. On mi je sad ovako baš simpatičan, priča sagovornik.

1/5 Vidi galeriju Pevačica očarala Krk Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović

Pevačica platila 2 palačinke i 2 soka 35 evra

Naime, Barbara Bobak leto provodi radno u Crnoj Gori, a kako kaže, zaprepašćena je cenama hrane i pića na moru.

- Iskreno, nije da se ne oseti, ali neke stvari mislim da moraju da se promene - rekla je na početku razgovora, a onda otkrila i šta smatra da mora da se promeni

- Za početak da dve palačinke na šetalištu i dve Koka-Kole ne koštaju 35 evra. Neke stvari su jednostavno otišle previsoko sa cenama i teško ko može da izgura. Smatram da bi to trebalo malo da se vrati u normalu za početak, te cene, pa samim tim dalje i sve ostalo. Ali da je situacija strašna i u svetu i kod nas što se tiče inflacije i svega - jeste, da se oseti, oseti se, ali mi smo tu da guramo, radimo i jednako radimo i kada dođe sto ljudi i kada dođe hiljadu ljudi, mi smo došli da te ljude zabavimo, ti ljudi su opet platili i te karte i te uslove za stolove, tako da... Ko god kaže da je bajno, laže. Nije, tu smo da radimo. Na kraju krajeva, ipak se ovaj posao radi iz ljubavi, tako da, sad se pokazuje, je l', ko ga radi iz ljubavi, a ko ga radi zbog nekih drugih stvari - rekla je Barbara Bobak.