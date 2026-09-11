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Srpska manekenka Ivana Kukrić poslednjih godina gotovo da se ne pojavljuje u javnosti, a nekadašnji život pod svetlima reflektora zamenila je mirnijim porodičnim životom u Americi.

Ivana Kukrić Foto: printscreen/instagram/ivanakukric

Ivana je svojevremeno važila za jednu od najlepših domaćih manekenki, a uspešnu karijeru gradila je i van granica Srbije. Iako je godinama bila prisutna na javnoj sceni, danas svoj život drži daleko od očiju javnosti i retko govori o privatnim detaljima.

Dugo je bila u vezi sa Dragojem Trišićem, sa kojim je bila i verena. Njihova ljubavna priča, međutim, završila se tragično kada je Trišić pre tri godine ubijen ispred svoje zgrade u Žarkovu. Ivana tako nije stigla da sa njim izgovori sudbonosno „da“.

Nakon te tragedije, manekenka je svoj život nastavila daleko od Srbije. Danas živi u Los Anđelesu sa izabranikom, crnogorskim biznismenom Ivanom Bajkovićem, kojeg nikada nije želela da javno eksponira.

Par svoj privatni život čuva daleko od medija, a njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana. Ivana se u novembru 2023. godine porodila i na svet donela drugo dete, ćerku kojoj su dali ime Hana.

- Kada sam se porodila, trebalo mi je par meseci da se uigram u novoj ulozi i dobro organizujem. Majčinstvo je najdivnija stvar, ali je i naporno, jer se odjednom sve vrti oko tog malog bića - ispričala je Ivana Kukrić jednom prilikom.

Iako je nekada bila jedno od prepoznatljivih lica domaće modne scene, Ivana je danas posvećena porodici i životu daleko od reflektora, zbog čega se o njenom privatnom životu vrlo malo zna.

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"Amerika se dosta promenila"

Naime, Ivana priznaje i da danas kao majka dve devojčice ipak ne može da zamisli da živi u Americi.

"Amerika se dosta promenila, definitivno nije ona ista zemlja koja je bila kad sam živela ovde. Nažalost, puno mojih poznanika, posle dugogodišnjeg života u Americi, vraćaju se u Evropu. Sad kad imam decu, nisam sigurna da bih volela da ih ovde odgajam. Puno stvari koje se trenutno propagiraju su meni zastrašujuće".