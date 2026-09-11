"IMALA JE DA NAUČI 7.000 STRANA“ Ćerka Sanje Đorđević ostvarila neverovatan uspeh: „Ponosna sam na sve što je uradila“ (VIDEO)
- Sanja Đorđević je ponosna na ćerku Ivanu, koja je u 30. godini završila doktorske studije i diplomu proslavila na ceremoniji dodele.
- Ivana je ranije završila pravo u Srbiji, a potom i master iz sportskog prava u Švajcarskoj, dok javni život i estrada nisu njen izbor.
Folk pevačica Sanja Đorđević ne krije koliko je ponosna na svoju ćerku Ivanu, koja je veliki deo svog života posvetila obrazovanju i akademskom usavršavanju.
Za razliku od majke, Ivanu estrada i javni život nikada nisu privlačili. Ona ne voli da se eksponira u medijima i trudi se da svoju privatnost sačuva daleko od očiju javnosti.
Ipak, njen veliki uspeh nije mogao da prođe nezapaženo. Ivana je u 30. godini završila doktorske studije, što je za porodicu Đorđević bio posebno emotivan i važan trenutak.
Pre toga je u Srbiji završila osnovne studije prava, a potom nastavila školovanje u Švajcarskoj, gde je završila master studije sportskog prava.
Sanja je sada na društvenim mrežama podelila snimak sa ceremonije dodele diploma, na kojem se vidi njena naslednica nasmejana i srećna zbog velikog životnog uspeha.
Ponosna majka nije krila radost što je Ivana ostvarila ono što je zacrtala i još jednom pokazala koliko joj je obrazovanje važno.
- Ponos mamin i tatin. Bravo Ivka - napisala je Sanja Đorđević, dok je njena ćerka blistala sa diplomom u ruci.
Sanja Đorđević o školovanju svoje ćerke
Folkerka je ranije govorila o školovanju svoje ćerke Ivane, koje nije bilo nimalo lako.
- Kao što znate, Ivana je posle studija prava u Švajcarskoj polagala diferencijalni ispit da bi mogla i tamo da bude pravnik. Takođe, u Cirihu je završila i master za sportsko pravo. Mislila sam da će se zadržati na tome, ali njena želja je bila da položi i pravosudni ispit - ispričala je Sanja ranije.
- Zaista ne znam odakle joj snaga, ali sam ponosna na sve što je uradila. Imala je da nauči 7.000 strana, polagala je osam ispita i nije imala pravo da padne nijedan, jer bi u suprotnom morala sve iz početka - rekla je Sanja Đorđević jednom prilikom.