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Folk pevačica Sanja Đorđević ne krije koliko je ponosna na svoju ćerku Ivanu, koja je veliki deo svog života posvetila obrazovanju i akademskom usavršavanju.

Foto: Kurir

Za razliku od majke, Ivanu estrada i javni život nikada nisu privlačili. Ona ne voli da se eksponira u medijima i trudi se da svoju privatnost sačuva daleko od očiju javnosti.

Ipak, njen veliki uspeh nije mogao da prođe nezapaženo. Ivana je u 30. godini završila doktorske studije, što je za porodicu Đorđević bio posebno emotivan i važan trenutak.

Pre toga je u Srbiji završila osnovne studije prava, a potom nastavila školovanje u Švajcarskoj, gde je završila master studije sportskog prava.

Sanja je sada na društvenim mrežama podelila snimak sa ceremonije dodele diploma, na kojem se vidi njena naslednica nasmejana i srećna zbog velikog životnog uspeha.

Ponosna majka nije krila radost što je Ivana ostvarila ono što je zacrtala i još jednom pokazala koliko joj je obrazovanje važno.

- Ponos mamin i tatin. Bravo Ivka - napisala je Sanja Đorđević, dok je njena ćerka blistala sa diplomom u ruci.

Sanja Đorđević o školovanju svoje ćerke

1/5 Vidi galeriju Sanja Đorđević Foto: ATA images, printscreen YT

Folkerka je ranije govorila o školovanju svoje ćerke Ivane, koje nije bilo nimalo lako.

- Kao što znate, Ivana je posle studija prava u Švajcarskoj polagala diferencijalni ispit da bi mogla i tamo da bude pravnik. Takođe, u Cirihu je završila i master za sportsko pravo. Mislila sam da će se zadržati na tome, ali njena želja je bila da položi i pravosudni ispit - ispričala je Sanja ranije.

- Zaista ne znam odakle joj snaga, ali sam ponosna na sve što je uradila. Imala je da nauči 7.000 strana, polagala je osam ispita i nije imala pravo da padne nijedan, jer bi u suprotnom morala sve iz početka - rekla je Sanja Đorđević jednom prilikom.