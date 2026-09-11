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Radojka Rada Jovanović i Milan Popov pre dva dana otpočeli su svoj ljubavni odnos, što je mnoge iznenadilo. Njih dvoje su očigledno "kliknuli na prvu", pa im ni razlika od 15 godina nije predstavljala problem da se prepuste ljubavi.

Foto: Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

- Ona je punoletna, zna šta radi, šta drugo da kažem. Ušla je da se promoviše, mi smo ponosni, čuli ste šta je rekla, sve je istina. Uvek se borila kao lavica. Podržavam je šta god da uradi, to je moje dete - rekla je Cana.

Ona je potom prokomentarisala i potencijalnog zeta, te otkrila šta je njenu ćerku privuklo kod njega.

- On je fin. Znam da je malo stariji, ali je privukao. Ovo me je baš začudilo. Odjednom tako, ali tu je zatvoren prostor. Kad je bilo ono sa Janjušem, ona je zaplakala, Milan joj je prišao, i to ju je privuklo. Postavio se kao zaštitnik. Verujte, ona će da se žrtvuje do kraja sa njim, ona kad voli takva je. Ako je njoj lepo, lepo je i nama, podržavam je - navela je Radojkina mama Cana.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

Zvanično stupili u vezu

Oni su na doku razmenjivali nežnosti i jedno drugom otvoreno priznali da je velika privlačnost i strast koju osećanjaju.

Vrlo brzo nakon toga Milan je odlučio da ne časi časa, pa je svojim cimerima saopštio da je Radojka njegova devojka i da su od danas u zvaničnoj ljubavnoj vezi, a ova vest iznenadila je mnogo učesnike najgledanijeg rijalitija u regionu.