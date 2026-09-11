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Rijaliti učesnik Lazar Jeremić Jera doživeo je neprijatnost tokom boravka u Švajcarskoj. Bivši zadrugar ostao je bez skupocenog novčanika u kojem su se nalazila njegova lična dokumenta.

Foto: Damir Dervišagić

Jeremić se tim povodom hitno oglasio putem društvenih mreža i zamolio svoje pratioce za pomoć, posebno one koji se nalaze u okolini Ciriha.

On je na Instagramu objavio stori u kojem je naveo gde je izgubio novčanik, kao i kako on izgleda, nadajući se da će ga neko pronaći i vratiti.

Foto: Preent Screen

"Izgubio sam crni Louis Vuitton novčanik u Cirihu - Glattbrug - Opfikon. Ako neko nađe, sva dokumenta su mi tamo“, napisao je Lazar.

Kako je istakao, u novčaniku se nalaze sva njegova lična dokumenta, zbog čega mu je njihov pronalazak od velike važnosti.

Lazar se sada nada da će njegov apel stići do osobe koja je pronašla novčanik i da će mu ga vratiti, kako bi izbegao dodatne komplikacije oko dokumenata.

1/4 Vidi galeriju Lazar Jeremić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen

Anđela Milenković mu ukrala novac

Podsetimo, nakon što su isplivale fotografije na kojima se vidi fudbaler Lazar Jeremić u p*rno akciji sa Anđelom Milenković.

"Čak je i živela kod mene. Nakon nekog vremena stupili smo u s*ksualne odnose, jer je ona zaista bila prirodni talenat za ispunjene svih mojih fantazija. Problem je nastao kada sam se uverio da sve što radi u s*ksu toliko amaterski. Kasnije sam se i uverio zašto je tako", priča Lazar.

"Zatekao sam je na grupnjaku i to u svom stanu. Nisam mogao da dođem sebi. Ubrzo sam počeo da dobijam pozive i pretnje jer sam navodno ubrao plodove njenog rada. Doživeo sam da mi se izlaže njen cenovnik i da mi se kolege smeju. Saznao sam i da je ona u trenucima pucanja sklona suicidnim mislima pa nisam želeo da budem kriv za neki njen eventualni pokušaj da sebe povredi. Otišao sam u Crnu Goru da igram fudbal a njoj sam ostavio svoj stan u Smederevu. Kada sam se vratio doživeo sam šok. Moj stan je ličio na budoar", dodaje Jeremić.

"Iz stana sam je izbacio, a nisam dobio ni izvini. Umesto toga ukrala mi je laptop, skupoceni mobilni telefon i 5.000 evra", dodaje Jeremić.