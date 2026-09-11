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Marko Đedović danas je saslušan u tužilaštvu povodom postupka koji je pokrenuo zbog, kako tvrdi, proganjanja i uznemiravanja kojem je bio izložen u prethodnom periodu od strane Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13. Po izlasku iz tužilaštva, estradni novnar nije krio ogorčenje zbog cele situacije.

Odlučan

1/3 Vidi galeriju Novinar saslušan u tužilaštvu Foto: Kurir

-Iskreno, mene je sramota što sam uopšte ovde - rekao je Đedović na početku obraćanja.

Bez dlake na jeziku

Govoreći o razlozima zbog kojih je slučaj završio pred tužilaštvom, naveo je da je, prema njegovim tvrdnjama, bio meta organizovanog uznemiravanja.

-Bili su lajvovi, proganjanje, pozivanje ljudi da me zovu, pišu poruke, pozivanje na linč i klanje. Mene je sramota kada vidite onu pojavu onog dana ispred suda. Sramota je da se sa takvom pojavom uopšte sudite. Kada imate posla sa osuđivanim kriminalcima koji dolaze da svedoče ispred suda, to nije nimalo naivno. Ne radi se o osobi koja nema veze sa kriminogenim ljudima, već o nekome ko je, po mom mišljenju, sklon kršenju zakona -rekao je on.

Dodao je da veruje da će institucije reagovati.

- Ja sam se obratio sudu jer verujem ovoj državi. Verujem da će me zaštititi od ovakvih pojava -istakao je.

07:06 Marko djedovic opleo po Bokiju 13 Izvor: Kurir

Na pitanje da li poznaje Bojana Jovanovskog, kratko je odgovorio:

- Ne. I nadam se da nikada nećemo.

Otkrio je i da nije bilo pokušaja da se spor reši van institucija.

-Nema mirenja. Imam karakter po tom pitanju. Niko me ne drži u šaci, niko ne može da mi naređuje ni poslovno ni privatno. Pogledajte samo kako je čovek došao u sud, o čemu više da pričamo – poručio je.

Stoji iza svoje reči

Đedović je demantovao i navode da iza cele situacije stoji Ceca Ražnatović.

-Apsolutna laž. To su takve budalaštine. Da pričaju o sebi, niko ih ne bi slušao- rekao je.

Na kraju je istakao da neće prejudicirati odluku tužilaštva.

- Videćemo. Nisam neozbiljna osoba da unapred iznosim zaključke koje će tužilaštvo doneti. Poštujem zemlju u kojoj živim i sistem u njoj-zaključio je Đedović.