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Filip Đukić, očigledno ima veliki problem u Beloj kući zbog veze sa Aneli Ahmić. Njegovi cimeri ga konstantno napadaju i vređaju, a sada je sa uvredama na račun Đukića prvi počeo novi učesnik Elite, Amar Hamzić.

Ne bi smeo s Aneli, da je Asmin tu

- Najgore se snašao Đukić, da je ovde Asmin još ne bi smeo da uđe sa njom u vezi da je sa Asminom. A Anđela se najbolje snašla u Zvezdanovom krevete, a ove sezone se najbolje snašao Ša - rekao je Amar.

- U pravu je Amar, plašio se Asmina, ove sezone je ne brani, ali zna da opšti s*ksualno tamo u izolaciji, samo se smeška tamo, smejaćeš se na kraju sezone, kad ona ode u izolaciju sa nekim drugim. On ne sme Caru nikome ništa da kaže, samo meni, Mići i Ivanu Marinkoviću, ne sme nikome da zucne. Kaže Caru da je u pravu i da mu on nije problem. Ne bi ni ove sezone ušao da je Asmin tu, u pravu je Amar - rekao je Dača Virijević.

1/9 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

"Filip Car se sprda s tobom"

- Amare možeš da mi pop*šiš k*rac, majmune jedan, indijanac mi traži cigare juče, mrš j*bem vas u usta, svako ko misli da se plašim može da mi p*puši k*rac - rekao je Filip.

- Kaži to Filipu Caru, a ne njemu koji je došao ovde prvi put - rekao je Dača.

- Meni Car nije ništa loše rekao - rekao je Đukić.

- On se isprdao sa tvojom devojkom, da može da je ima kad hoće, isprdao ti se u facu - rekao je Dača.

Ja sam odgajan da nomralno porazgovaram, ovde ljudi nemaju šta da pokažu pa ti odmah j*bu majku ili udaraju nisko - rekao je Đukić.

- Rekao ti je da si cava. Ti ni Bebici nisi smeo ništa da kažeš - dodao je Dača.