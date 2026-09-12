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Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je u centru pažnje javnosti. Nakon što smo ekskluzivno objavili da je pevačica mesecima u emotivnoj vezi sa izvesnim Sinišom R., klupko je počelo da se odmotava.

Amaterski klubovi

Ovaj privatnik iz Beograda rođen je 1979, dakle, stariji je od pevačice samo godinu dana. Bio je oženjen i iz tog braka ima dete. Njegov izgled privlači pažnju, ali ne treba da čudi što je u top formi kad se zna da je oduvek bio posvećen sportu.

Siniša R. se nekad bavio fudbalom. Jedanaest godina je aktivno igrao, ali pre deceniju i po se povukao s terena. Nosio je dresove amaterskih klubova Trudbenik i Bulbuderac i takmičio se u nižim ligaškim rangovima.

Direktor u tatinoj firmi

Danas je posvećen privatnom biznisu. Zaposlen je u firmi koja je u vlasništvu njegovog oca, a njemu je pripalo mesto direktora. Bavi se knjigovodstvenim, računovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskim savetovanjem.

1/5 Vidi galeriju Novi dečko Nataše Bekvalac Foto: Instagram

Oni koji ga poznaju opisuju ga kao pravog gradskog lika, čoveka koji je godinama prisutan u gradskim krugovima i na dešavanjima. Njegovi prijatelji kažu da je upravo iz sporta poneo disciplinu i upornost, osobine koje su mu kasnije pomogle da bude uspešan u poslu.

Kako smo saznali, ostao je u dobrim odnosima s klupskim drugarima i često zajedno odlaze na utakmice. Nikad nije bio od onih koji žele da su u centru pažnje. Voli da je uvek dobro obučen, dosta polaže na negu i svoj izgled i uglavnom je u svemu odmeren.

Da je to tako, jasno se vidi na fotografijama s putovanja u Tajland, ali i iz Pule u Hrvatskoj, koje i dalje stoje sačuvane u arhivi na njegovom Instagram profilu u vidu storija.

Izbrisao fotke sa Instagrama

Inače, čim je pre nekoliko meseci ušao u vezu s Natašom, zaključao je svoj profil na ovoj društvenoj mreži i sa zida obrisao sve fotografije.

Podsetimo, Nataša Bekvalac i Siniša R. su od početka bili odlučni da svoju vezu sačuvaju od medija i komentara po društvenim mrežama, te su zbog toga vodili računa da ne budu otkriveni.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Kako su nam ispričali ljudi iz njihovog okruženja, njih dvoje se viđaju kada im obaveze to dozvole, a posebno vode računa da zajedničke trenutke ne pretvore u medijski spektakl. Njemu ne smeta to što se o Natašinim bivšim ljubavima i dalje govori, prihvatio je apsolutno sve što ide uz nju.

Mir joj je najvažniji

Pevačica iza sebe ima nekoliko poznatih veza i brakova, koji su često punili naslovne strane, ali u poslednje vreme je više puta naglašavala da su joj najvažniji mir, porodica i ćerke. Upravo zbog toga mnogi smatraju da joj odnos s novim partnerom, čovekom koji dolazi iz potpuno drugačijeg sveta od estrade, može doneti stabilnost, koju dugo nije imala.

1/10 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksic/Kurir, Privatna arhiva, Privatna arhiva

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Bekvalčevom, ali njen PR tim nije odgovarao na našu poruku.