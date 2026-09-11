NENAD MANOJLOVIĆ NAPUSTIO GRAND, PA POZVAO ČOVEKA KOJI GA JE IZBACIO: Uložio veliki novac u projekat, sad se oglasio
- Nenad Manojlović je posle 10 godina napustio Grand i objavio prvi album sa pet novih pesama.
- Za spotove je angažovao Marijana Tirvija, koji ga je nekada izbacio iz Zvezda Granda, ali su kasnije postali prijatelji.
- Album je posvetio porodici, prijateljima i publici, a saradnju je nastavio kroz EMDC Network.
Nenad Manojlović danas u podne izdao je prvi album u svojoj karijeri, i to nakon odluke da posle 10 godina napusti Grand i promeni saradnike.
Pevač je objavio 5 novih pesama na kojima je sarađivao sa starim i dobro uigranim Petrom Stokankvićem, koji mu je uradio jedan od najvećih hitova u karijeri.
Sarađivao sa čovekom koji ga je izbacio iz Granda
Spotove mu je rado kolega Marian Tirvi, sa kojim se Nenad takmičio u Zvezdama Granda, pre više od 10 godina.
Tirvi je tada u sezoni 2014/2015 u nadmetanju izbacio Nenada iz daljeg takmičenja, ali među njima se rodilo prijateljstvo koje je danas krunisano zajedničkom saradnjom.
Tim povodom se oglasio i Nenad na Instagramu:
- Dragi prijatelji, danas u 12h konačno izlazi na svetlost dana moj prvi album koji sam posvetio mojoj porodici, prijateljima i VAMA koji me sve ove godine podržavate i pratite. Na ovaj način želim da vam se zahvalim i poklonim 5 novih pesama, koje možete videti na mom novom Jutjub kanalu. Jedva čekam da čujem vaše utiske i zato se pretplatite - napisao je on.
Napustio Grand posle 10 godina
Nenad je počeo da sarađuje za drugom produkcijskom kućom o čemu je obavestio publiku putem Instagrama.
- Sa zadovoljstvom želimo dobrodošlicu Nenadu Manojloviću u EMDC Network! U okviru naše saradnje, EMDC Network će biti zadužen za administraciju i upravljanje YouTube kanalom, kao i digitalnu distribuciju muzike na vodećim streaming platformama. Radujemo se zajedničkom radu, novim izdanjima i svemu što sledi - napisali su.
Kurir.rs