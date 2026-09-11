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Nenad Manojlović danas u podne izdao je prvi album u svojoj karijeri, i to nakon odluke da posle 10 godina napusti Grand i promeni saradnike.

Pevač je objavio 5 novih pesama na kojima je sarađivao sa starim i dobro uigranim Petrom Stokankvićem, koji mu je uradio jedan od najvećih hitova u karijeri.

Sarađivao sa čovekom koji ga je izbacio iz Granda

Spotove mu je rado kolega Marian Tirvi, sa kojim se Nenad takmičio u Zvezdama Granda, pre više od 10 godina.

Tirvi je tada u sezoni 2014/2015 u nadmetanju izbacio Nenada iz daljeg takmičenja, ali među njima se rodilo prijateljstvo koje je danas krunisano zajedničkom saradnjom.

Tim povodom se oglasio i Nenad na Instagramu:

- Dragi prijatelji, danas u 12h konačno izlazi na svetlost dana moj prvi album koji sam posvetio mojoj porodici, prijateljima i VAMA koji me sve ove godine podržavate i pratite. Na ovaj način želim da vam se zahvalim i poklonim 5 novih pesama, koje možete videti na mom novom Jutjub kanalu. Jedva čekam da čujem vaše utiske i zato se pretplatite - napisao je on.

Napustio Grand posle 10 godina

Nenad je počeo da sarađuje za drugom produkcijskom kućom o čemu je obavestio publiku putem Instagrama.

- Sa zadovoljstvom želimo dobrodošlicu Nenadu Manojloviću u EMDC Network! U okviru naše saradnje, EMDC Network će biti zadužen za administraciju i upravljanje YouTube kanalom, kao i digitalnu distribuciju muzike na vodećim streaming platformama. Radujemo se zajedničkom radu, novim izdanjima i svemu što sledi - napisali su.