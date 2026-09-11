"PREVARENA SAM, IZDAJA JE GROZNA!" Marija Šerifović o emotivnom životu! Sve priznala
- Marija Šerifović je priznala da je u emotivnom životu često bila prevarena i da joj je izdaja teško padala.
- Kaže da joj ljubomorne igre više nisu simpatične, a da bi volela da joj se pojavi osoba koja će joj potpuno odgovarati.
Marija Šerifović, retko govori o svom emotivnom životu, ali je jednom napravila izuzetak, pa je otkrila neke detalje svog emotivnog života.
Pevačica, kako ističe, osetila je šta znači izdaja i prevara.
"Previše su me varali"
- Čak i previše su me varali. Pakleno sam se teško borila sa tim. Grozna je izdaja te vrste. Sve više shvatam da je poenta biti u harmoniji sa voljenom osobom. Ostalo može da se kupi - izjavila je Marija svojevremeno, pa nastavila:
- Igrice koje izazivaju ljubomoru s godinama su mi sve manje simpatične. Posesivna sam osoba, u tim situacijama umem da reagujem burno i nimalo prijatno - govorila je ona,
Marija je nedavno ipak priznala da bi volela da joj se u životu pojavi osoba koja će joj sve upotpuniti.
- Pa verovatno ako ta neka puzlica bude nedostajala i ako bude ta puzla mogla savršeno da se uklopi u ovu puzlu sa zadovoljstvom ćemo je prihvatiti naravno - rekla je pevačica.
"Ostaje ono najteže..."
Marija Šerifović nema problem da kaže šta misli i oseća, te neretko sa ljudima na društvenim mrežama deli svoja opažanja. Nedavno se, osvrnula se na umor i prezasićenost koji su je sustigli, a njeno obraćanje izazvalo je pažnju domaće javnosti.
- Umor nije uvek potreba za snom. Ponekad je to prezasićenost svime što vidiš, čuješ, razumeš i osećaš. I samo poželiš da staneš. Da ne misliš, ne tumačiš, ne učestvuješ. Da posmatraš. Osluškuješ. Ćutiš. Možda tišina ne donosi odgovore. Možda samo napravi prostor da konačno čuješ sebe - navela je Marija, pa dodala:
- Samo ostaje ono najteže, kako stati dok se sve oko tebe i dalje kreće - dodala je pevačica na Instagramu.
Kurir.rs