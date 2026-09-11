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Marija Šerifović, retko govori o svom emotivnom životu, ali je jednom napravila izuzetak, pa je otkrila neke detalje svog emotivnog života.

Pevačica, kako ističe, osetila je šta znači izdaja i prevara.

"Previše su me varali"

- Čak i previše su me varali. Pakleno sam se teško borila sa tim. Grozna je izdaja te vrste. Sve više shvatam da je poenta biti u harmoniji sa voljenom osobom. Ostalo može da se kupi - izjavila je Marija svojevremeno, pa nastavila:

- Igrice koje izazivaju ljubomoru s godinama su mi sve manje simpatične. Posesivna sam osoba, u tim situacijama umem da reagujem burno i nimalo prijatno - govorila je ona,

Marija je nedavno ipak priznala da bi volela da joj se u životu pojavi osoba koja će joj sve upotpuniti.

- Pa verovatno ako ta neka puzlica bude nedostajala i ako bude ta puzla mogla savršeno da se uklopi u ovu puzlu sa zadovoljstvom ćemo je prihvatiti naravno - rekla je pevačica.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

"Ostaje ono najteže..."

Marija Šerifović nema problem da kaže šta misli i oseća, te neretko sa ljudima na društvenim mrežama deli svoja opažanja. Nedavno se, osvrnula se na umor i prezasićenost koji su je sustigli, a njeno obraćanje izazvalo je pažnju domaće javnosti.

- Umor nije uvek potreba za snom. Ponekad je to prezasićenost svime što vidiš, čuješ, razumeš i osećaš. I samo poželiš da staneš. Da ne misliš, ne tumačiš, ne učestvuješ. Da posmatraš. Osluškuješ. Ćutiš. Možda tišina ne donosi odgovore. Možda samo napravi prostor da konačno čuješ sebe - navela je Marija, pa dodala:

- Samo ostaje ono najteže, kako stati dok se sve oko tebe i dalje kreće - dodala je pevačica na Instagramu.