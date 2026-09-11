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Mlada pevačica Zera, došla je iz Nemačke pre nekoliko godina i u Srbiji je rešila da se bavi pevanjem. Ona je objavila nekoliko pesama koje su vrlo brzo našle put do publike, a onda kao i u svačijoj karijeri pa tako i u njenoj, krenulo nizbrdo.

I tu ničega nema lošeg. Ko radi taj i greši, pa će Zera verovatno u nekom momentu opet naći svoj put do publike kroz muziku. Međutim, ako njenu karijeru stavimo sa strane i dotaknemo se njenog opšteg znanja, i tu dolazimo do problema.

"Crna gora mi je omiljeni grad"

Zera je jednom prilikom odgovarala na pitanja njenih pratioca na Instagramu, a na pitanje: "Koji ti je omiljeni grad?" pevačica je imala urnebesan komentar koji se i dan - danas pamti: Crna Gora - napisla je Zera, a onda su je korisnici mreža urnisali

"Devojko nemaš ni osnovno obrazovanje", "E, pa stvarno Zera", "Ovo boli", "Mene je sramota" - bili su komentari.

Foto: Printscrean

Zera otvoreno o karijeri i porodici

Pevačica se pred medijima nedavno otvoreno osvrnula i na pritisak sa kojim se bori, pa je poslala oštru poruku svima onima koji komentarišu njenu karijeru i poručila im da gledaju svoja posla.

"Odlični su utisci, bilo mi je prelepo kao i svake godine. Otpevala sam svoju prvu pesmu uz klavir, publici se svidelo. Teško je pokazati pravu Zeru privatno. Ja bih na festival dovela desingericu, on meni lično fali. Ne obazirem se na priče da mi je opala popularnost, ali neki članovi moje porodice se obaziru, i onda to utiče na mene, to je deo ovog posla. Sama sam odlučila da se malo sklonim, povukla sam se sa razlogom. Poručila bih tim ljudima da gledaju svoja posla. Da imamo recept za hit, svi bi pravili hitove" - pričala je Zera.