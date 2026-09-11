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Nada Topčagić decenijama je deo domaće estradne scene, a poznata je po tome što bez dlake na jeziku govori kako o svom životu, tako i o ljudima iz svog okruženja. Iako je godinama gradila uspešnu muzičku karijeru i stekla zavidnu imovinu, pevačica nikada nije krila da joj dodatni prihodi i te kako znače.

"Živim od kirije"

Nada je svojevremeno otkrila da danas značajan deo novca dobija upravo od nekretnina koje poseduje. Naime, pevačica je vlasnica čak tri stana u Beogradu koje izdaje, a od kirije, kako je ranije pričala, mesečno prihoduje nekoliko hiljada evra

- Živimo od kirije, ne bih mogla da živim samo od penzije. Cela planeta tako funkcioniše - rekla je svojevremeno pevačica, koja nije imala problem da javno govori o svojim primanjima.

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić neprolazna zvezda Foto: Ilija Ilić, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

"Nije me sramota"

Nada je, međutim, javnost iznenadila i jednom potpuno drugačijom pričom. Pevačica je svojevremeno priznala da ume da pokupi stvari koje drugi ljudi odbace pored kontejnera.

Iako bi mnogi to možda krili, Nada je otvoreno govorila o tome i istakla da u takvim stvarima ne vidi ništa sramotno. Za nju je, kako je ranije objašnjavala, najvažnije da se nešto što je drugome nepotrebno ne baci ukoliko još može da posluži.

Njena iskrenost i spremnost da govori i o stvarima koje mnoge javne ličnosti izbegavaju upravo su ono zbog čega Nada Topčagić godinama privlači pažnju javnosti. Od života od kirije do sakupljanja odbačenih stvari, pevačica nikada nije dozvoljavala da je estradni status spreči da otvoreno govori o svom životu.

"Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota toga, to u svetu svi rade", ispričala je Nada uz osmeh.

Ovaj hobi pevačici se i te kako isplatio, jer je jednom prilikom pored kontejnera pronašla veliku umetničku sliku. Odnela ju je kući i kasnije saznala da je reč o delu koje je prodato za neverovatnih 15.000 evra! Pored slike, pohvalila se da je pronašla i kofu iz 1948. godine.

"Dolaze mi i kolege kad mogu"

Nada Topčagić ima bogatu imovinsku kartu, pa osim što poseduje tri stana u Beogradu, od kojih je najveći dupleks na Kosančićevom vencu, od 150 kvadrata, a koji je pevačica ostavila sinu i snaji. Svoj mir pronašla je u kući na Tari, ali i kuću na moru:

- Na Tari je moj mir, tamo imam sve. Gajim i organsku hranu, sve što mi treba je tu, a dolaze i kolege kad mogu. Mnogo toga napravim pa im šaljem u teglama - kroz smeh je ispričala Nada jednom prilikom.