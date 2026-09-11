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Jakov Jozinović i Džejla Ramović mesecima unazad bili su u centru pažnje kada su počele da kruže spekulacije o njihovoj emotivnoj vezi, a sada su ponovo uhvaćeni na jednoj proslavi u Beogradu.

Kako se vidi na snimku koji je osvanuo na Instagramu, Jakov nije prestajao da gleda u Džejlu, dok im je Nina Badrić pevala na uvce.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen Instagram

Nagađanja o odnosu ovo dvoje mladih ljudi ne prestaju, a pomenuti snimak je dodatno podgrejao priče da između njih postoje romantične emocije. Tokom večeri, njih dvoje su sedeli jedno uz drugo za istim stolom, a Jakov nije skidao pogled sa Džejle.

"Šta li si kod mene zavolela, čemu li to nisi odolela" čuli su se stihovi poznate numere, a Jakov je za to vreme gledao u Džejlu i pevao joj, a kamera je zabeležilla taj trenutak. Za to vreme, Džejla se držala preko usta, gledajući ga oduševljeno.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Poljubac

Inače, priče o njihovoj vezi su počele da kruže kada je isplivao snimak poljupca.

Iako je najpre bilo pitanje da li je Džejla na snimku, fanovi su tada skrenuli pažnju na detalje koji su je odali, prsten na njenom kažiprstu koji inače često nosi i njen karakterističan profil.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Džejla i Jakov su uživali na odmoru, a strastima su se prepustili tokom plovidbe jahtom sa prijateljima. Kako možemo videti, Jakov i Džejla su na jahti razmenjivali nežnosti, a pao je i poljubac pred prijateljima.

Uhvaćeni u Zagrebu

Podsetimo, nedavno su se pojavile i paparaco fotografije Jakova i Džejle tokom njihove romantične šetnje Zagrebom.

Jakova su naše kolege iz hrvatskog izdanja magazina Stori uslikali u centru hrvatske prestonice, a kao što možete videti na fotkama koje smo objavili uz njihovo dopuštenje, društvo mu je pravila upravo lepša polovina. Oni su opušteno šetali nakon završenog šopinga, a ni velika vrućina tog dana nije im smetala da zajedno izađu napolje kako bi završili sve svoje obaveze.

1/4 Vidi galeriju Jakov i Džejla Foto: Ustupljenje fotografije story.hr

Mladi par je bio ležerno odeven, pa je tako Jakov bio u bermudama i beloj majici, dok je Džejla izabrala kratak šorc i oversajz plavu lanenu košulju. Pevač je kao pravi džentlmen nosio četiri pune velike kese iz šopinga, dok je Ramovićeva išla u korak s njim.

Iako ni on, ni ona nisu zvanično potvrdili da su u vezi, domaća javnost ih odavno doživljava kao emotivni par.

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