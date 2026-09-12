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Nisu gradili karijeru pred kamerama, nemaju hitove, filmove ni televizijske emisije, ali su njihova imena godinama prisutna u medijima. Jedni su roditelji rijaliti zvezda, drugi supružnici poznatih pevačica, a treći su braća, sestre ili ljudi iz najbližeg kruga slavnih.

Domaća javna scena odavno je pokazala da za medijsku popularnost nije neophodno biti pevač, glumac, voditelj ili sportista. Ponekad je dovoljno da ste otac ili majka nekoga ko je pod reflektorima, da budete u emotivnoj vezi sa velikom zvezdom ili da vam je najbolji prijatelj jedna od najpoznatijih osoba u zemlji.

Neki od tih ljudi vremenom su postali poznati gotovo koliko i osobe zahvaljujući kojima su dospeli u javnost.

Taki više u medijima od ćerke

Ako postoji čovek koji najbolje opisuje ovu pojavu, onda je to Radomir Taki Marinković. Njegova ćerka Maja Marinković godinama je u centru pažnje zbog rijaliti učešća, ljubavnih veza i brojnih skandala, ali je i njen otac vremenom postao prepoznatljivo lice.

1/16 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: ATA images, Petar Aleksić, Kurir

Taki se redovno oglašava o ćerkinom životu, njenim partnerima i rijaliti dešavanjima, a njegove izjave neretko postanu posebna vest.

Zanimljivo je da je i sam svojevremeno pričao o tome kako je podizao Maju i otkrio da je radio različite poslove kako bi obezbedio ćerku.

Danas je dovoljno reći Taki i većina publike zna o kome je reč.

Osman Karić glavni rijaliti komentator

Sličan put imao je i Osman Karić, otac Stefana Karića. Njegovo ime javnost je upoznala prvenstveno kroz sina i rijaliti, ali je Osman vremenom postao toliko prisutan u medijima da je danas poznat i publici koja ne prati detaljno Stefanovu karijeru.

Davao je izjave, komentarisaoodnose i učestvovao u brojnim pričama koje su pratile Stefanova rijaliti učešća.

1/13 Vidi galeriju Osman Karić Foto: Pirntscreen/Instagram, Kurir, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

Koliko je Osman postao prepoznatljiv, najbolje pokazuje činjenica da se u tekstovima o Stefanu gotovo podrazumeva da će biti pomenut i njegov otac, koji je postao glavni komentator rijalitija, ali ga i rijaliti igrači gotovo svakodnevno pominju.

Lidija je Cecina desna ruka

Lidija Ocokoljić, sestra Svetlane Cece Ražnatović, još je jedan primer osobe čije je ime javnost upoznala zahvaljujući porodičnoj vezi.

Za razliku od Cece, Lidija nije gradila estradnu karijeru, niti je želela da bude u centru pažnje. Ipak, kao Cecina sestra i deo njenog najbližeg porodičnog kruga, decenijama je prisutna u pričama o jednoj od najvećih regionalnih zvezda.

1/7 Vidi galeriju Lidija Ocokoljić Foto: Instagram Printscreen, Instagram Screenshot, Marina Lopičić

Ceca je čak svojevremeno govorila da ne želi da sestru dodatno izlaže javnosti, što Lidiju čini zanimljivim primerom osobe koja je poznata upravo zato što je bliska slavnoj ličnosti, iako sama ne traži reflektore. Inače, ona je i Cecina desna ruka, pomaže joj u gotovo svim poslovima.

Kasper dospeo u javnost preko veze s Minom

U novije vreme publika je upoznala i Manea Ćuruviju Kaspera, partnera pevačice Mine Kostić.

Njihova veza privukla je pažnju upravo zbog toga što je Mina poznata estradna ličnost, dok je Kasper u javnost dospeo prvenstveno kroz njihov emotivni odnos. Njegove objave posvećene Mini, zajedničke fotografije i poruke o njihovoj ljubavi često postanu predmet medijskih tekstova.

1/7 Vidi galeriju Mane Ćuruvija Kasper Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Drugim rečima, publika ga zna kao Mininog partnera, a ne kao nekoga ko je karijeru gradio u šou-biznisu.

Mama Džehva stigla do rijalitija

Goca Džehverović, poznatija kao Mama Džehva, još je jedan primer roditelja koji je zahvaljujući detetu postao deo javnog života. Majka Teodore Džehverović godinama se pojavljuje u medijima, a njene izjave o ćerki, porodici i estradi privlače veliku pažnju.

1/13 Vidi galeriju Goca Džehverović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Instagram

Teodora je svoju karijeru izgradila kao pevačica, ali je Goca vremenom postala poznata i kao zasebna medijska ličnost, iako nije pevačica niti je javnu popularnost stekla klasičnim estradnim putem. Bila je interesantna medijima kada joj je ćerka bila učesnik "Zadruge 1", pa je i sama postala učesnik rijalitija, a sada je nezamenljiv deo "Elit", kao domaćica koja jednom nedeljno ulazi na imanje da prekontroliše kakvo je stanje i izda zadatke učesnicima u sređivanju imanja i kuće.

Veljko Piljikić brine o Sekinoj karijeri

Veljko Piljikić jedno je od imena koje javnost gotovo automatski vezuje za Seku Aleksić. Iako sam nikada nije gradio estradnu karijeru, godinama je prisutan uz suprugu, pa je vremenom postao prepoznatljiv i publici. Seka ga je upoznala dok je radio kao njeno obezbeđenje, a njihova ljubavna priča počela je 2009. godine. Venčali su se 2010. i danas imaju dvojicu sinova.

1/8 Vidi galeriju Veljko Piljikić Foto: Printscreen/Instagram, Sonja Spasić

Veljko se uglavnom drži dalje od kamera, ali je poslednjih godina sve češće predmet medijskih tekstova – od porodičnih fotografija i njihovog braka do njegovog izgleda i interesovanja. Seka je otkrila i da joj suprug vodi veliki deo poslovnih obaveza, dogovara nastupe i učestvuje u izboru pesama, zbog čega ima važnu ulogu iza scene, iako nije javna estradna ličnost.

Jelenu Radanović svi dobro znaju

Jelena Radanović jedno je od imena koje se danas gotovo automatski povezuje sa pevačem Slobom Radanovićem. Njih dvoje godinama privlače pažnju javnosti, a Jelena je od supruge popularnog pevača vremenom postala i samostalno veoma prepoznatljivo lice na društvenim mrežama.

Iako nije estradna umetnica poput svog supruga, Jelena je veoma aktivna na Instagramu, gde sa pratiocima deli detalje iz porodičnog života, fotografije sa Slobom, ali i svoja razmišljanja o ljubavi, braku i svakodnevici. Zbog toga njene objave često prenose domaći mediji.

Posebnu pažnju privukla je i činjenica da je pre Slobe bila u braku, a sa prvim suprugom dobila je dvojicu sinova. Sa Radanovićem ima sina Damjana, pa danas zajedno grade veliku porodicu.

1/13 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Screenshot, Printscreen Instagram

Jelena je, dakle, do javnosti najpre došla kao žena jednog od poznatijih domaćih pevača, ali je svojim prisustvom na društvenim mrežama vremenom izgradila i sopstvenu publiku. Danas je mediji uglavnom oslovljavaju jednostavno – „Slobina žena“ – što dovoljno govori koliko je njen javni identitet povezan sa poznatim suprugom.