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Supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović, pokazala je kako uživa u letnjem odmoru, a njeno izvajano telo ostavlja bez daha!

Dok je pozirala na polubi, luksuznog broda, sijala je u bikiniju koji je istakao njenu figuru koja izgleda besprekorno i nakon porođaja. Ona je uživala u sunčanju i plovidbi, a iza nje se pruža pogled na prostrano tirkizno more.

Foto: Printscreen Instagram

Komentari pljušte

"Žena izgleda brutalno, svaka čast na liniji!", "Sloba je pravi srećnik što ima ovakvu bombu pored sebe", "Nerealno kako dobro izgledaš!" - samo su neki od komentara koji su preplavljeni oduševljenjem zbog Jeleninog izgleda.

Jelena i Sloba često putuju, a ovo luksuzno putovanje je pravi beg od gradske gužve i svakodnevnih obaveza.

Nakon skandala sa Anom Nikolić, o kom je domaća javnost brujala, Jelena je pokazala kako uživa u životu i kako je drame ne zanimaju, a nedavno je govorila i o toj situaciji.

Jelena o skandalu

Podsetimo, u javnost su isplivale preteće glasovne poruke Ane Nikolić upućene Jeleni zbog prepiski sa Raletom, njenim dečkom, a potom je Slobina supruga progovorila o ovom skandalu.

- Ja sam samo bila koleteralna šteta u celoj ovoj priči. Vidim da je i Sloba govorio. Tog dana kada se to desilo, malo sam se uznemirila, rastužila sam se. Već sutradan, kada sam se centrirala, bila sam bolje. Sama sam kriva što sam se tako osetila - rekla je Jelena na samom početku, pa je otkrila detalje prepiske sa Raletom:

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen Instagram

Ništa nisam pisala, kada sam dobila te poruke, poslala sam neku pesmu za Anu. Pre dve godine smo imali komunikaciju oko Slobinog albuma, tako da ništa specijalno. Sada sam bila glavni majmun u cirkusu za narod, ali dobro.

Tom prilikom, Jelena je otkrila da lično nikada nije upoznala Anu Nikolić.

- E, nisam upoznala Anu Nikolić, stvarno, nadala sam se da ćemo se sresti u studiju. Ja volim "Od čokolade devojku", pa me je potreslo to što sam se na ovaj način spojila sa njom - rekla je Jelena i nastavila:

1/5 Vidi galeriju Supruga pevača u šoku kroz šta prolazi Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva, Instagram

- Nismo se čuli sa njim, izvinio se, što je lepo i džentlmenski, ništa drugo nisam ni očekivala od njega. Ja neću komunicirati sa njim, ali verujem da će se Sloba čuti sa njim. Ja se ne ljutim, nije Ana kriva što sam se osetila loše, ja sam kriva jer ne mogu da utičem na okolnosti, ali mogu na svoja osećanja. Nisam ljuta na nju, te poruke nemaju nikakve veze sa mnom i to mi je sada jasno - istakla je Radanovićka, dodavši da je advokat kontaktirao, ali da će o tužbi razmisliti:

- Mene je kontaktirao advokat, predložio mi je, napisao je sve to, ali ne znam ima li smisla to raditi jer je to Raletova ljubav. Hajde da ne prenagljujemo, ali mislim da nije toliko strašno - zaključila je Jelena tada.

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