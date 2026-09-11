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Danima se već neprastano priča o gala rođendanskoj proslavi koju su Jelena Karleuša i njen bivši suprug Duško Tošić priredili naslednicama Atini i Niki Tošić, a novi detalji sa slavlja svakodnevno izbijaju u prvi plan. 

Rođendan Nike i Atine Foto: Kurir, Petar Aleksić Mondo, Kurir

Nema sumnje da je to bio rođendan o kom će se dugo govoriti, a prisustvovali su i mnogi estradni umetnici. Ponosni roditelji, Jelena i Duško, priredili su ćerkama veče za pamćenje i pokazali kako su uvek tu za svoju decu, bez obzira na to što se ljubav ugasila.  Međutim, najveći utisak večeri bila je zajednička porodilčna izjava za medije, kao i Duškov emotivni govor. On se tom prilikom zahvalio Jeleni što je rodila dve princeze, nakon čega ga je ona prijateljski poljubila u obraz.

Osim toga, veliku pažnju je privukao trenutak kada je Duško Jeleni pevao pesmu "Šta će ti pevačica", a sada je usledio potpuno neočekivan potez Karleušinog bivšeg supruga.

Neočekivani potez

Tošić je na društvenim mrežama objavio fotografije sa proslave rođendana ćerki Atine i Nike, ali je jedan detalj posebno privukao pažnju javnosti - Jelene Karleuše nema ni na jednoj fotografiji, što je mnoge iznenadilo nakon večeri ispunjene emocijama, bliskim trenucima i Duškovim pogledima upućenim bivšoj supruzi.

Jelena o naslednicama

Podsetimo, te večeri se porodica zajedno pojavila u svečanim izdanjima pred okupljenim novinarima, a tokom iskrenog razgovora sa medijima nisu uspeli da sakriju emocije.

- Ja se izvinjavam, ovo je jako emotivno za mene i ovo su suze radosnice - rekla je pa se nadovezala:

- Moja deca su sada devojke, to me je najviše dotaklo, a i Duško je najdivniji otac na svetu, dugo sam se borila da budemo u braku, a i kada smo se razveli on je ostao jako posvećen njima, vodi ih na ručkove i večere, izlete, stalno su zajedno - rekla je JK koju su deca zagrlila, te su u tom trenutku svi pustili suzu.

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Karleusa zaplakala tokom intervjua sa ćerkama Izvor: Kurir

O čemu je još najpoznatija porodica na Balkanu govorila možete pogledati u snimku koji se nalazi u okviru teksta.

Kurir.rs / MONDO

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Dragana Mirković Izvor: Kurir