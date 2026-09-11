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Teodora Džehverović rešila je da novac uloži u nekretninu, pa je kupila luksuzan stan u Beogradu na vodi koji izdaje. U stanu trenutno živi njena koleginica, pevačica Tea Bilanović.

Kako se navodi u domaćim medijima, nekretnina vredi oko 400.000 evra, nalazi se na 21. spratu, a Džehva uz stan poseduje i dva garažna parking mesta.

1/7 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Printscrean

Bilanovićeva je nedavno javno otkrila da je upravo ona podstanar u stanu koji je kupila njena koleginica.

- Prethodni stan u kom sam živela je bio prelep, terasa je bila divna i jedva sam čekala lepo vreme da na njoj odmaram i ugostim prijatelje. Međutim, doselile su se loše komšije iznad mene i nismo nikako mogli da nađemo zajednički jezik, problemi su bili svakodnevni - objasnila je Bilanović, pa dodala:

"Ulazili su mi na terasu..."

- Čak su mi ulazili i na terasu, ne znam da li komšije ili neko drugi. Pošto živim sama, bilo me je neopisivo strah da vidim nekoga kako mi sedi na terasi ili puši. Noću sam stalno slušala glasove, držala spuštene roletne i bila na vezi sa policijom i komunalnom. Iako je ograda bila visoka, ne znam ni sama kako su ulazili. Bila sam u konstantnom strahu. Zato sam odlučila da se preselim na visoki sprat. Izabrala sam pretposlednji u zgradi koja ima 24 sata recepciju i obezbeđenje. Sigurnost mi je na prvom mestu.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscrean, Printscreen, Print Screen

Do novog doma došla je sasvim spontano, zahvaljujući zajedničkom frizeru nje i lepe Teodore Džehverović.

- Tražila sam stan sa celodnevnom recepcijom, ali oni brzo odu. Dok sam sedela kod frizera sa pola kose na glavi, žalila sam se kako ne mogu da nađem stan. On mi je rekao: "Sačekaj sekund", okrenuo telefon i vratio se rekavši da mi je našao stan kod Teodore Džehverović! Spojio nas je, a Teodora i ja smo se dogovorile bukvalno za pet minuta. Ona je odličan stanodavac, divno je sredila stan, super se razumemo. Čak su mi ona i njena mama donele voće kada sam izašla iz bolnice, baš smo se lepo družile. Ne ispijam kafe sa Đanijem i Viki Miljković, nismo još stigli do zajedničkih kafa. Sledeći korak je kupovina mog sopstvenog stana.Teodora i ja smo se dogovorile da iz njenog stana pređem pravo u svoj, na istoj lokaciji i obavezno sa recepcijom - izjavila je ona za Blic.

1/5 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić

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24:10 STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV