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Nataša Bekvalac je u sredu pevala u jednom prestoničkom klubu, a veče je obeležila i pažnja koju je privukao muškarac za kog se spekuliše da je njen novi partner.

Posebno je interesantno to što je među gostima bila i proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović, koja je donedavno bila u braku sa Natašinim prvim suprugom Danilom Dačom Ikodinovićem.

1/10 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksic/Kurir, Privatna arhiva, Privatna arhiva

U trenutku kada je ugledala Maju u publici, Nataša je zaustavila nastup i javno joj se obratila.

- Pozdravimo najbolju među nama - rekla je Nataša nakon čega su svi u klubu tapšali, a Maja sa osmehom prihvatila pozdrav, prenosi Telegraf.

Pukla tikva posle 9 godina

Proslavljeni vaterpolista Danilo Dača Ikodinović i njegova treća supruga, odbojkašica Maja Ognjenović, iznenadili su javnost kada je 2025. godine otkriveno da su odlučili da stave tačku na devetogodišnji brak.

1/5 Vidi galeriju Dača Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

Iako su godinama važili za skladan par, do njihovog razlaza navodno je došlo nakon što su oboje shvatili da žele da krenu različitim putevima. Kako se pisalo, pokušavali su da prevaziđu nesuglasice, dok je život na relaciji Italija–Srbija dodatno otežavao njihov odnos.

Maja je ovako govorila o Dači

Inače, iako su oboje uspešni sportisti, njihova ljubavna priča zapravo nije počela na nekom od sportskih takmičenja, već na društvenim mrežama. Verovali ili ne, Maja je ta koja je "starotvala" Danila.

- On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono "kliknuli" smo na prvu - objasnila je svojevremeno Maja.

1/11 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Početak njihove veze privukao je veliku pažnju javnosti, em zbog toga što su oboje javne ličnosti, em zbog toga što si imali partnere iz javne sfere. Danilo je bio u braku sa pevačicom Natašom Bekvalac, a Maja vezu sa košarkašem Milošem Teodosićem.

- Imala sam sreću da nikad nisam bila sa partnerom koji je van sporta. Kao nekadašnji profesionalac Danilo me, uz dužno poštovanje prema roditeljima, familiji i prijateljima, najbolje razume. U životu sportiste postoji mnogo uspona i padova, s jednim klubom osvajate medalje, s drugim to ide teško, tu su raskidi ugovora, promene sredine - pričala je ona ranije.

- Danilo mi je najviše pomogao da sve promene prebrodim kako treba. U karijeri sam gotovo svake godine menjala klub. Verujem da mu nije lako zbog mog stalnog odsustva, ali baš zato što je bio u mojoj koži sve to savršeno razume - iskreno je rekla Maja svojevremeno u intervjuu za magazin „Gloria“.

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