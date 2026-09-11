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Nataša Rodić privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama kada je pokazala kako se sredila za venčanje prijatelja u Vodicama.

Atraktivna plavuša pojavila se u srebrnoj haljini sa šljokicama i tankim bretelama, a posebno je pažnju privukao duboki dekolte. Zbog smelog kroja, Nataša je odlučila da haljinu ponese bez grudnjaka, čime je dodatno naglasila svoju figuru.

1/5 Vidi galeriju Nataša Rodić Foto: Printscreen Instagram

Celokupan izgled upotpunila je elegantnom šminkom, upečatljivim minđušama i raspuštenom kosom, dok je atmosferu dodatno začinila stihovima pesme "Svadba, svadba".

Njen glamurozni stajling odmah je privukao pažnju pratilaca, koji su joj u komentarima uputili brojne komplimente.

Pokazala dečka

Podsećanja radi, Nataša Rodić je nedavno podelila fotografije sa misterioznim partnerom čiji identitet i dalje krije, a objava je tada odmah izazvala brojne reakcije i komentare.

Najpre, Nataša je tada pozirala u sličnoj haljini kakvu je ponela na venčanje kod prijatelja u Vodicama. Sa lica nije skidala širok osmeh, dok je lice svog partnera vešto sakrila rukom.

Foto: Printscreen Instagram

Iako mnogi već neko vreme čekaju da na ruci najstarije sestre Rodić ugledaju verenički prsten, pažnju je tada privukao raskošan prsten koji je nosila na srednjem prstu, pa su društvene mreže odmah počele da bruje.

Nataša je tom prilikom prvi put javno pokazala partnera, a potom podelila i fotografiju strasnog poljupca, jasno stavivši do znanja koliko uživaju u ljubavi.

Foto: Printscreen Instagram

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