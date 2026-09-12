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Bivša rijaliti učesnica Tanja Stijelja Boginja postala je poznata javnosti nakon učešća u "Eliti 9“, gde je često bila u centru pažnje zbog sukoba sa pojedinim cimerima. Međutim, sada je odlučila da pokaže i drugu, emotivniju stranu svog života.

Foto: Pink

Tanja je u svojoj iskrenoj ispovesti govorila o teškom periodu iz detinjstva i otkrila da je još tokom osnovne škole bila žrtva vršnjačkog nasilja.

- Imala sam situaciju gde sam bila u biblioteci i drug mi je opsovao majku. Ja sam ga gurnula i on je tada otišao kod učiteljice. Ja sam došla kasnije i videla kako su klupe poređane u krug i ništa mi nije bilo jasno. Učiteljica me nešto nije volela, gledala je decu po tome koliko para imaju i mene je uvek stavljala u zadnju klupu - započela je ona, pa otkrila da je u tom trenutku usledio pakao i da je u čitav plan bila umešana njena učiteljica:

- Tada je rekla da ćemo igrati jednu igru jer joj se taj dečak požalio i odjednom su svi počeli da me jure. Ta igra je bila da moraju da me pretuku deca, zapravo celo odeljenje koje je učiteljica naterala da me napadnu. Bila sam krvava i nisam smela da kažem, pa sam slagala da sam pala. Ipak, otac moje tadašnje najbolje drugarice je sve saznao, zvao je i tada je nastao haos - otkrila je Boginja u "Bunkeru" kod Lune Đogani.

1/7 Vidi galeriju Vanja Prodanović i Tanja Boginja stigle na finale Elite Foto: Marko Karović

Odnos s Anđelom Rankovićem

Podsetimo, odnos Tanje Stijelje Boginje i Anđela Rankovića izaziva veliku pažnju gledalaca "Elite". Iako su mnogi uvereni da su na korak do emotivne veze, njihovi postupci često zbunjuju publiku, a nedavno se tim povodom oglasila i Nevena, Tanjina bliska drugarica.

Ona smatra da između njih nesumnjivo postoji hemija, ali nije sigurna da su Anđelove namere iskrene.

- Mislim da između njih postoji jaka fizička privlačnost, ali mi njegove reakcije ne odaju utisak dubljih emocija i da je u tu priču ušao iz pravih razloga - rekla je Nevena.