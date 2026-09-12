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Članovi kultne grupe Tap 011 pred beogradski nastup otvoreno su govorili o raskolu sa nekadašnjom pevačicom Ivanom Peters i prvi put izneli svoju stranu priče.

Foto: Printskrin Instagram

Nakon njenog odlaska, grupi se pridružila nova članica, pevačica Ivana Vladović, a Goca Tržan i ostali članovi otkrili su šta je prethodilo promenama u sastavu.

Goca Tržan je otkrila zbog čega im je bila potrebna promena: "Nas četvoro imamo dvesta godina i jače... Trebala nam je neka nova energija i onda je došla Ivana".

Goca je priznala i da li im je čudno što na bini više nema Ivane Peters: "Nije nam čudno. Mislim da je Tap 011 mnogo više od Goce i Ivane, Tap 011 je vajb, energija, pre svega što smo mi nosili. Stvarno i da ja ne pevam, bilo bi mi okej da neko drugi peva i ne bih imala gorčinu. Kad smo Ivana Peters i ja izašle iz grupe došle su druge dve devojke".

Đorđe Pajović je u svom stilu kratko prokomentarisao ulogu muškog dela grupe: "Što bi se reklo nas trojica smo Tonči Huljić u jednom".

"Goustovani smo": Goca Tržan i Đorđe o prekidu komunikacije

1/3 Vidi galeriju Tap 011 Foto: Kurir

Kada su se dotakli teme o bivšoj koleginici, članovi grupe nisu skrivali razočaranje. Goca Tržan je najpre priznala: "Meni su zabranili da pričam, sad bih rekla nešto drugo".

Petar Stanojlović Pera pokušao je da smiri strasti, naglasivši da Ivani ne žele ništa loše: "Nema Goca za šta da se oštri, Ivana je prosto odlučila da krene da radi solo. Mi joj zaista želimo sve najbolje, ona zaista zaslužuje da ima veliku karijeru jer je, uz svo poštovanje Goce, Ivana jedna od naših najboljih pevačica u zemlji... I nismo se čuli, nije se javila i to je to".

Međutim, Goca Tržan je u nastavku detaljno objasnila zašto se osećaju iznevereno i kako je izgledao iznenadni prekid komunikacije: "Mi nismo mnogo izjavljivali upravo zbog toga što ne želimo da nešto što je trajalo 32 godine umažemo g*a, tako se kaže, pomijama. Mislim da je u toj situaciji, jer smo mi ostavljeni, mi smo u stvari 'goustovani', tako se kaže danas... Ali bukvalno nam se to desilo... I onda smo videli neki podkast gde smo nabijeni na kolac, bili smo šokirani, jer smo izašli na najbolji način, pitali... Sve moguće opcije, ona nam se od decembra 2025. godine nikada više nije javila. Nikome od nas".

06:00 Intervju grupe Tap 011 povodom 30 godina karijere Izvor: Kurir

Đorđe Pajović se nadovezao, istakavši da ih boli slika koja se u medijima stvara o bendu: "Nama je jedino krivo kada Ivana daje intervjue i priča u prvom licu, ja sam ja sam... To ne postoji, devojka nas nikada više u životu nije okrenula i rekla ne želim da pevam sa vama. Čak ni preko 30 godina nije to uradila, odjavila nas preko producenta, sad nam je to isto uradila preko posrednika, i krivo nam je jer neko stvara takvu sliku u medijima a istina je drugačija".

Goca je dodala: "Napravila je jako ružnu sliku o svima nama u medijima, bez ikakvog razloga i povoda i to je za nas bolno. To nema nikakve veze sa njenom kreativnošću i talentom, to je nesporno... Mi smo očekivali, ja sam tako uradila da kaže bilo šta...".

"Nismo se razišli ljudski": Nejasnoće oko pesama i mogućeg pomirenja

1/8 Vidi galeriju Tap 011 Foto: Damir Dervišagić

Iako su decenijama gradili zajednički uspeh i bili bliski prijatelji, članovi ističu da je odlazak protekao u hladnom tonu. Đorđe Pajović je naglasio: "Nas je povredila jer nismo čak ni u ovoj situaciji se razišli ljudski. Ivana nije došla i zvala Peru, Ivanu, Gocu i mene... I sela sa nama i rekla 'mene više ne loži'... A u intervjuima priča da ima neprijatelje... Mi je ne mrzimo niti smo joj neprijatelji, samo nam je čudno što se ona tako postavila...".

Goca Tržan je podsetila i na dugogodišnju podršku koju su joj pružali: "Bili smo joj podrška u svemu što joj se dešavalo i to ona vrlo dobro zna...".

Dok je Đorđe primetio da bi morale proći decenije da se ponovo stvori ista klima među njima kao nekada, Petar Stanojlović ima drugačiji i otvoreniji stav prema eventualnom pomirenju: "Ne mora ništa da prođe što se mene tiče. Može da pozove na kafu da sednemo i sve je okej".

Na kraju, Petar je razjasnio i situaciju oko pevanja pesama grupe Tap 011 na samostalnim nastupima Ivane Peters: "Ivana je kao razlog što nije htela da ima nastup sa nama navela to što ne želi da zbunjuje publiku da sa nama ne peva naše pesme već sama. Mi kad smo nastavili dalje, zamolili smo je da ne peva naše pesme da ne zbuni publiku. Taj intervju koji je dala ima mnogo neistina, ali nema veze".

Kurir.rs/Telegraf