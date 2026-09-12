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Maja Berović spremna je za novi susret sa beogradskom publikom, a pred nastup je za Kurir govorila o brojnim aktuelnostima, ali i detaljima iz privatnog života o kojima retko priča. Pevačica nije krila da joj je Beograd nedostajao i da se posebno raduje ponovnom susretu sa publikom.

- Uželela sam se beogradske publike i jedva čekam nastup - poručila je Maja pred našim kamerama.

Osim o potencijalnom duetu sa Milicom Pavlović i emotivnim uspomenama na Marinu Tucaković, muzička zvezda je otkrila i ko joj 24 sata dnevno pomaže u čuvanju sina Lava.

1/5 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Kurir

- Uželela sam se Beograda, jedva sam čekala, baš se radujem. Sledeće godine je 20 godina karijere, bilo bi lepo da se to obeleži, jako je sve brzo prošlo, nije malo, ne mogu da verujem, ali ništa ne bih menjala, nikada nisam htela da odustanem. Bila sam borac, volim svoj posao, kad čovek nešto voli tu nema pomisli na odustajanje. Nekada ti bude teže, nekad lakše, ali onog što volim ne odustajem. Okruženje je važno i u životu i u poslu. Biranje saradnika je veoma važno, borati ljude koji znaju svoj posao i koji vas osete na pravi način - rekla je Maja, koja je priznala da je mrtva trka ko ju je više izdao.

00:50 Maja Berović pred beogradskom publikom Izvor: Kurir televizija

- Povređivali su me i prijatelji i saradnici, mrtva je tu trka. Niko ko ne otpadne od vas, ne otpadne bez razloga, neki ljudi dođu, prođu, neki ostanu. Bitno da je moj muž ostao. Šta je prednost da se mlad udaš. Ja sam imala sreću da sam našla pravu osobu, imala sam tu sreću. Nekad kažem sebi: Srećnija si više nego što si teška - rekla je Maja Berović, pa progovorila o Milici Pavlović.

- Čula sam njen album, odličan je, Milica je vatrena, mogla bih sa njom da snimim duet. Marinu Tucaković pamtim kao vrhunsku ženu, mnogo sam je volela. Ona je znala da napiše vanvremenske hitove, živeće do veka u svima nama - rekla je, pa progovorila o sinu Lavu.

06:27 Maja Berović pred nastup je za Kurir govorila o brojnim aktuelnostima Izvor: Kurir televizija

- Meni dete čuva naša dugogodišnja prijateljica, ona je deo naše porodice i živi sa nama. Ona nam je kao četvrti član porodice, u našoj kući je 24 sata, srećna sam što je imam - rekla je pevačica.

O Nataši Bekvalac

Maja je prokomentarisala koleginicu Natašu Bekvalac i njenu novu emotivnu vezu.