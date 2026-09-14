Slušaj vest

Nataša Bekvalac poseduje imanje u Čeneju, koje je uredila po svom ukusu, a koje odiše suvim luksuzom.

Salaš od 3.500 m2

Salaš pevačice prostire se na čak 3.500 m2. Za njegovo uređivanje je, kako su mediji tada prenosili, uložila čitavo bogatstvo, a ako fotografije velelepnog imanja živ su dokaz tome.

Pored velelepnog imanja, Nataša je sredila i svoj novi dom koji je opremila sa puno ljubavi i u njemu uživa sa svojom devojčicama. Neretko na Instagramu objavljuje trenutke iz svog privatnog života, a tada je otkrila kako izgleda jedno subotnje jutro u njenom domu.

1/6 Vidi galeriju Ovako izgleda kuć Nataše Bkvalac u Čeneju Foto: Printskrin/Instagram

Za stolom su sedele njene mezimice i omiljeni muškarac, sin od njene sestre Kristine Bekvalac, dok se ona posvetila peglanju veša.

Dečica su doručkovala za stolom na kome je bila puna korpa voća i brdo veša koji je čekao da se opegla.

Deca su se našalila sa njom i rekla da Nataša pored svega pegla čak i krpe, dok se ona nasmejala i rekla "Moja kuća moja pravila".

Zbog ljubavi u žiži javnosti

Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je u centru pažnje javnosti. Nakon što smo ekskluzivno objavili da je pevačica mesecima u emotivnoj vezi sa izvesnim Sinišom R., klupko je počelo da se odmotava.

1/10 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksic/Kurir, Privatna arhiva, Privatna arhiva

Ovaj privatnik iz Beograda rođen je 1979, dakle, stariji je od pevačice samo godinu dana. Bio je oženjen i iz tog braka ima dete. Njegov izgled privlači pažnju, ali ne treba da čudi što je u top formi kad se zna da je oduvek bio posvećen sportu.

Siniša R. se nekad bavio fudbalom. Jedanaest godina je aktivno igrao, ali pre deceniju i po se povukao s terena. Nosio je dresove amaterskih klubova Trudbenik i Bulbuderac i takmičio se u nižim ligaškim rangovima.

Direktor u tatinoj firmi

Danas je posvećen privatnom biznisu. Zaposlen je u firmi koja je u vlasništvu njegovog oca, a njemu je pripalo mesto direktora. Bavi se knjigovodstvenim, računovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskim savetovanjem.