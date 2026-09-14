OVO JE ČAROBNO IMANJE NATAŠE BEKVALAC U ČENEJU: Veliki bazen, dvorište iz snova, a vila sređena tip-top (FOTO)
- Nataša Bekvalac ima imanje u Čeneju od 3.500 kvadrata, uređeno po njenom ukusu i uz velika ulaganja.
- Pevačica je sredila i novi dom, koji je opremila s puno ljubavi i u njemu uživa sa ćerkama.
Nataša Bekvalac poseduje imanje u Čeneju, koje je uredila po svom ukusu, a koje odiše suvim luksuzom.
Salaš od 3.500 m2
Salaš pevačice prostire se na čak 3.500 m2. Za njegovo uređivanje je, kako su mediji tada prenosili, uložila čitavo bogatstvo, a ako fotografije velelepnog imanja živ su dokaz tome.
Pored velelepnog imanja, Nataša je sredila i svoj novi dom koji je opremila sa puno ljubavi i u njemu uživa sa svojom devojčicama. Neretko na Instagramu objavljuje trenutke iz svog privatnog života, a tada je otkrila kako izgleda jedno subotnje jutro u njenom domu.
Za stolom su sedele njene mezimice i omiljeni muškarac, sin od njene sestre Kristine Bekvalac, dok se ona posvetila peglanju veša.
Dečica su doručkovala za stolom na kome je bila puna korpa voća i brdo veša koji je čekao da se opegla.
Deca su se našalila sa njom i rekla da Nataša pored svega pegla čak i krpe, dok se ona nasmejala i rekla "Moja kuća moja pravila".
Zbog ljubavi u žiži javnosti
Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je u centru pažnje javnosti. Nakon što smo ekskluzivno objavili da je pevačica mesecima u emotivnoj vezi sa izvesnim Sinišom R., klupko je počelo da se odmotava.
Ovaj privatnik iz Beograda rođen je 1979, dakle, stariji je od pevačice samo godinu dana. Bio je oženjen i iz tog braka ima dete. Njegov izgled privlači pažnju, ali ne treba da čudi što je u top formi kad se zna da je oduvek bio posvećen sportu.
Siniša R. se nekad bavio fudbalom. Jedanaest godina je aktivno igrao, ali pre deceniju i po se povukao s terena. Nosio je dresove amaterskih klubova Trudbenik i Bulbuderac i takmičio se u nižim ligaškim rangovima.
Direktor u tatinoj firmi
Danas je posvećen privatnom biznisu. Zaposlen je u firmi koja je u vlasništvu njegovog oca, a njemu je pripalo mesto direktora. Bavi se knjigovodstvenim, računovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskim savetovanjem.